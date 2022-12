LG s’apprêterait à améliorer la qualité de ses barres de son grâce à ses téléviseurs

LG pourrait s'appuyer sur le son des téléviseurs pour améliorer l'immersion de ses barres de son grâce à la technologie WOW Orchestra.

En janvier 2020, à l’occasion de la présentation de ses barres de son et téléviseurs durant le CES de Las Vegas, Salsung dévoilait sa fonctionnalité Q Symphony. Dit simplement, cette fonction, toujours présente sur les téléviseurs et barres de la gamme Q de la firme, permet de profiter des haut-parleurs intégrés au téléviseur pour étendre le son produit par la barre de son.

Il semble d’ailleurs que Samsung ait inspiré son principal concurrent, LG. Comme le rapporte le site AVCesar, LG a en effet déposé une marque baptisée « WOW Orchestra » auprès de l’USPTO, le bureau américain en charge des brevets et des marques. Dans le détail, le document de l’USPTO pour la marque WOW Orchestra concerne les téléviseurs, les barres de son, les logiciels et les haut-parleurs visant à « permettre à un téléviseur et une barre de son de reproduire le son au même moment ». Si on ignore encore les détails techniques de WOW Orchestra, le système tel qu’il est décrit n’est donc pas sans rappeler Q Symphony de Samsung.

Des téléviseurs plus lumineux attendus au CES

Surtout, l’enregistrement de cette marque par l’USPTO tombe à pic, en plein mois de décembre. Rappelons que c’est généralement en début d’année que les constructeurs dévoilent leurs principales innovations, notamment dans le domaine des barres de son et des téléviseurs. Le CES 2023 s’approche ainsi à grands pas, avec une organisation prévue du 5 au 8 janvier prochain. Ce pourrait être à cette occasion que LG présentera ses premiers appareils compatibles avec WOW Orchestra, qu’il s’agisse de ses nouveaux téléviseurs haut de gamme ou de ses barres de son. On s’attend notamment à la présentation de la nouvelle gamme LG G3, en remplacement des LG G2. Ces nouveaux téléviseurs devraient notamment proposer un pic lumineux 20 % plus élevé que la gamme actuelle grâce à l’arrivée de la technologie Oled MLA.

On devrait en savoir plus sur les nouveautés de LG lors de la présentation officielle du constructeur coréen à Las Vegas. Celle-ci aura lieu le 4 janvier prochain.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.