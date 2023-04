Test de la LG Soundbar SC9S : une barre de son puissante et immersive

Nouvelle venue sur le segment premium des barres de son, la LG Soundbar SC9S est dotée d’un format audio 3.1.3, soit une restitution sur 3 canaux horizontaux et 3 autres verticaux. Compatible Dolby Atmos et DTS:X, cette barre promet une immersion sonore améliorée et est épaulée par un caisson de basses sans fil. La connexion aux services de streaming musical est également possible.

LG enrichit le segment premium de sa gamme de barres de son avec la LG SoundBar SC9S, grande sœur de la LG SE6S. Dolby Atmos, DTS:X et caisson de basses musclé figurent au menu.

LG SC9S Fiche technique

Modèle LG SC9S Dimensions 97,536 cm x 12,446 cm x 6,35 cm Puissance 400 watts Audio spatial Dolby Atmos Nombre de ports HDMI 2 HDMI e-ARC 1 Wifi Oui Caisson de basse Déporté Enceintes arrières Non Prix 999 € Fiche produit

La barre de son testée a été prêtée par le constructeur.

LG SC9S Design

LG a opté pour une association d’aluminium et de PVC de qualité premium, combinés pour alléger l’impact visuel de la barre SC9S. Malgré ses 97 cm de largeur, 6 cm de hauteur et 12 cm de profondeur, l’enceinte est plutôt discrète.

La face avant est neutre, intégralement composée d’une grille en aluminium microperforée qui se prolonge le long des flancs de l’enceinte, jusqu’à la face arrière. Celle-ci abrite deux grilles, à découpes verticales celles-ci, au travers desquelles la barre diffuse des sons graves, ainsi que deux niches de connectique. La face supérieure est équipée d’une zone tactile de contrôle avec sept fonctions : mise sous/hors tension, sélection d’entrées, volume, lecture/pause, Bluetooth et Wi-Fi. On trouve au centre une grille circulaire en aluminium noir, et, aux bords, des microperforations directement dans le plateau, pour permettre aux transducteurs verticaux de diffuser le son. Le logo LG est discrètement apposé sur la droite.

La qualité d’assemblage est impeccable et achève de donner à la LG SC9S un look résolument premium. Hormis quelques LED de couleurs qui s’éclairent ponctuellement au gré des ajustements de volume ou du changement d’entrée, la barre n’émet aucune lumière parasite.

La télécommande est radiofréquence : il n’est donc pas nécessaire de la diriger vers la barre pour la contrôler. On y trouve tous les réglages utiles — volume, entrée, silence, appairage Bluetooth — ainsi qu’un cercle de navigation et des boutons pour changer le volume du canal central ou activer le mode nuit.

Design interne

La barre LG SC9S se démonte facilement, le fabricant ayant préféré les vis à la colle, ce qui rend en toute logique l’enceinte réparable. Un coup d’œil à l’intérieur laisse voir que LG a segmenté son enceinte et que chacun des trois canaux horizontaux/verticaux est totalement isolé des autres. Autrement dit, les groupes de transducteurs de chaque canal sont logés dans des enceintes dédiées et hermétiques. Aucun risque dans cette configuration que l’onde arrière des transducteurs à gauche ne vienne perturber ceux du centre ou de droite. Le principal bénéfice de cette isolation repose sur une meilleure séparation des canaux et donc une scène sonore théoriquement plus précise.

Les canaux gauche et droit horizontaux emploient chacun deux haut-parleurs, dont un tweeter pour affiner la reproduction des sons aigus. Dans le détail, on trouve un transducteur oblong de 8 cm environ et un tweeter à dôme tissu de 2 cm. En outre, des radiateurs passifs installés dans la face arrière renforcent le registre haut-grave et devraient logiquement donner de la carnation aux voix (on y reviendra). Surprise, le canal central dispose seulement d’un transducteur large bande de 5 cm environ. C’est étonnant dans la mesure où la petite barre LG SC6S incorpore, elle, deux transducteurs oblongs de 8×4 cm en plus du tweeter pour le canal central. Nous verrons plus loin si cela est problématique à l’écoute. Quant aux trois canaux verticaux pour l’Atmos et le DTS:X, ils s’appuient chacun sur un transducteur circulaire de 5 cm de diamètre environ, tourné vers le plafond et orienté vers l’avant.

Pour résumer :

Canaux gauche et droit : 1x transducteur oblong de 8×4 cm et 1x tweeter à dôme (+ radiateurs passifs)

Canal central : 1x transducteur large-bande de 5 cm de diamètre

Canaux verticaux gauche, centre et droit : 1x transducteur circulaire de 5 cm large-bande

Caisson de basses

Le caisson de basses livré avec la barre mesure 39 cm de hauteur pour 21 cm de largeur et 31 cm de profondeur. Malgré son volume plutôt important, ses proportions le rendent assez élégant, un sentiment renforcé par la présence au sommet d’une plaque d’aluminium brossé et d’une couverture périphérique en tissu acoustique. Outre le connecteur d’alimentation, ce caisson dispose d’un bouton d’appairage radio, au cas où la liaison avec la barre ne serait pas automatiquement établie.

Un coup d’œil à l’intérieur laisse découvrir un transducteur de 16 cm de diamètre environ, avec une épaisse suspension de membrane et surtout un volumineux aimant. À l’évidence ce haut-parleur a été développé pour jouer très bas en fréquence et à fort volume. Le caisson utilise une charge bass-reflex, avec un évent résonateur évasé logé à l’arrière. Grâce à lui, le caisson peut jouer plus fort et plus bas. Le haut-parleur est quant à lui installé en face avant.

Complémentarité avec les téléviseurs LG C2 et C3

LG fournit un support équerre dédié aux téléviseurs OLED LG C2 et LG C3 de 55″, 65″ et 77″. Celui-ci, fixé à l’arrière du téléviseur, permet d’y poser la barre qui se trouverait selon la marque à une place idéale pour la diffusion du son, d’autant que les haut-parleurs du téléviseur sont alors également mis à profit pour une immersion sonore accrue.

Dans l’absolu cette équerre s’avère particulièrement utile en cas d’installation murale avec le téléviseur, puisqu’aucun trou supplémentaire n’est nécessaire. Autre atout avec les téléviseurs LG C2 et C3, pas besoin d’utiliser de câble HDMI, car la transmission du son s’effectue sans fil.

LG SC9S Connectique

LG a équipé la barre de son SC9S de deux prises HDMI, une entrée et une sortie. On pourra donc connecter une source audio-vidéo telle qu’un lecteur Blu-ray ou une console de jeux directement à la barre plutôt qu’au téléviseur, afin de profiter de sa prise en charge complète des formats audio multicanaux. La LG SC9S est compatible 4K HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG…) jusqu’à 120 images par seconde et prend en charge les protocoles VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode), ce qui devrait intéresser les amateurs de jeux vidéo. La sortie HDMI est compatible avec les deux protocoles de retour audio ARC et eARC, ce qui permet de récupérer le son du téléviseur ou des sources qui y sont connectées. Le protocole CEC est géré pour contrôler la barre au moyen de la télécommande du téléviseur.

On compte aussi une entrée audio numérique optique au format Toslink, qui assure une compatibilité avec les téléviseurs d’anciennes générations et de nombreuses sources audio (lecteur CD, lecteur DVD…). Enfin, un port USB-A est présent, mais il ne délivre pas suffisamment de courant pour alimenter un lecteur HDMI comme l’Amazon Stick TV 4K Max ou le Google Chromecast avec Google TV. Il servira ainsi seulement à la lecture des fichiers MP3 d’une clé USB, si tant est qu’on préfère cette option à l’écoute en streaming via Wi-Fi ou Bluetooth.

Formats audio supportés

La barre de son LG SC9S fait le plein de licences Dolby, DTS et même Meridian, puisqu’elle supporte tous les formats audio multicanaux disponibles sur supports optiques ou en streaming, ainsi que le format musical de qualité studio Meridian MQA. Il est toutefois important de souligner que la barre ne positionne aucun son derrière l’auditeur et que les effets surround des pistes Dolby ou DTS 5.1/7.1 sont automatiquement remixés dans la scène frontale.

LG SC9S Fonctionnalités

Pour l’installation de la LG SC9S, l’utilisateur est guidé par l’app mobile LG SoundBar. Rien de sorcier : la barre est détectée par Bluetooth, puis l’utilisateur est invité à saisir le mot de passe de son point d’accès Wi-Fi. L’app propose ensuite de calibrer la LG SC9S selon les caractéristiques acoustiques de la pièce. Cette étape est facultative, mais recommandée, car elle corrige efficacement certains défauts (retards de fréquences, bosses et creux dans la signature sonore). Une série de son est diffusée et mesurée grâce aux microphones de l’enceinte. Cela ne dure que quelques secondes.

L’interface de l’app LG Soundbar propose toutes les fonctions essentielles qu’une barre de son doit offrir à son utilisateur, même s’il reste des progrès à accomplir en termes d’ergonomie. L’ajustement du niveau du caisson de basses, du canal central et des effets verticaux est bien proposé, avec une importante amplitude de réglage. La correction tonale du grave et de l’aigu également. Petit bémol, le mode Night Time ne fonctionne pas comme attendu, puisqu’il s’agit d’une simple sourdine du caisson de basse et non d’une limitation de la plage dynamique. Pour éviter de déranger son voisinage tard le soir, il faut accéder aux paramètres avancés et activer soit la compression propre aux programmes Dolby (DRC) ou bien le « Contrôle automatique du volume » qui s’applique à tous les flux audio.

Plusieurs modes d’ambiance sont proposés sur l’écran d’accueil et la plupart donnent des résultats probants. Le mode par défaut respecte le mixage original des programmes diffusés, sans modifier leur spatialisation. Le mode Cinéma amplifie considérablement le canal central des pistes Dolby et DTS et renforce aussi les fréquences bas-médium (dialogues). Le mode AI Sound Pro redistribue quant à lui les signaux entrant sur l’ensemble des haut-parleurs, notamment verticaux, même à partir de programmes en mono ou stéréo. Enfin, l’option « Réglage du son ambiant » permet d’utiliser les haut-parleurs verticaux pour émuler le Dolby Atmos, quel que soit le mode d’ambiance choisi. Bref, il y a de quoi concocter un son adapté à ses goûts.

La barre est également compatible avec les pistes audio DTS IMAX Enhanced, que l’on trouve sur de rares disques Blu-ray et quelques programmes Disney+. La prise en charge de ce format audio vertical est donc un atout à relativiser.

Streaming musical et assistants vocaux

LG a soigné la prise en charge des différents services de musique en ligne, en intégrant non seulement les protocoles AirPlay et Google Cast, mais aussi Spotify Connect et Tidal Connect. Ainsi, qu’on possède un iPhone ou un smartphone Android, il sera possible de lire ses musiques directement depuis l’application du service. Des trois services proposant actuellement des titres en Dolby Atmos, seul Tidal est supporté pour l’audio immersif (via Tidal Connect).

Pour contourner cette limitation, il faudra s’équiper d’une Apple TV 4K pour Apple Music ou d’un Amazon Fire TV Stick pour Amazon Music. Par ailleurs, la barre de son LG SC9S est compatible avec Google Assistant et Alexa, mais cette compatibilité se limite au contrôle de l’enceinte par des appareils intégrant ces assistants (smartphone, enceinte Amazon Echo…).

Consommation électrique

La gestion de l’énergie est bonne, puisque la barre ne consomme que 1,5 W en veille réseau et le caisson 0,5 W. Cette paire de Watts permet à l’ensemble de répondre immédiatement aux sollicitations de lecture musicale. Dès que le barre et le caisson s’activent, la consommation s’établit à 5 W environ et s’y maintient si l’on écoute à faible volume. Le tableau ci-dessous indique les consommations moyennes en fonction du volume choisi.

Consommation électrique barre + caisson En veille réseau 2 W Active (sans son) 5 W Volume à 25 % 12 W Volume à 50 % 15 W Volume à 75 % 20 W Volume à 100 % 35 W (pics à 70 W)

LG SC9S Audio

J’ai testé la LG Soundbar SC9S (firmware 2212011) dans un salon de 30 m² et une petite pièce sous combles, associée à une Apple TV 4K (2022), un Chromecast HD avec Google TV et un téléviseur LG. Pour la musique, les morceaux ont été streamés depuis Apple Music en AirPlay et Tidal en Dolby Atmos. Pour le home-cinéma, j’ai écouté des films et séries en Dolby 5.1, Dolby Atmos et DTS.

Signature sonore et mesures

La barre de son LG Soundbar SC9S fait preuve d’un bon équilibre ainsi que d’une large réponse en fréquences. Son caisson de basses joue jusque dans l’infra-grave avec pas mal de volume, ce qui confère à la restitution profondeur et générosité. Ce grave charpenté est caractérisé par un petit « bass-boost », de 40 à 50 Hz, très séduisant sur les films d’action, car il donne un certain réalisme aux explosions, foulées de dinosaures et autres vrombissements de réacteurs. Par ailleurs, le comportement dynamique du caisson est proportionné aux performances de la barre, ce qui donne une impression d’unité sonore. La barre elle-même distille un son clair, avec quelques pointes de duretés dans le registre médium, principalement à fort volume.

Les trois courbes ci-dessus représentent la réponse en fréquence de l’ensemble barre+caisson à trois volumes différents. Bonne nouvelle, le caisson ne s’effondre pas et maintient sa voilure dans l’infra-grave jusqu’à 80 % du volume maximal environ. On peut donc pousser franchement le volume — si le voisinage y consent — sans perdre impact ni profondeur. Ce caisson de basses est vraiment performant.

Dolby Atmos et scène surround

Comme souvent, le Dolby Atmos et le DTS:X déçoivent, tout du moins si l’on s’attend — c’est légitime — à une expérience comparable à celle d’une salle de cinéma certifiée. Avec la LG SC9S, le son ne vient pas du plafond, mais la scène sonore possède toutefois une certaine hauteur, grâce aux trois haut-parleurs verticaux. En revanche, la scène surround latérale est enveloppante, malgré l’absence d’enceintes dédiées. Mais attention, pour avoir une sensation d’immersion, il faut être positionné face à la barre : hors axe, la scène est vaste, mais aucun son n’est perçu à gauche ou à droite de soi.

Restitution des dialogues

Facteur essentiel, la restitution des voix est assez bonne, même si un peu plus de finesse et de coffre auraient été bienvenus. Pour corriger cet aspect, il faut activer le mode Cinéma, qui gonfle immédiatement les voix et apporte également beaucoup de matière autour d’elles. Reste qu’au prix demandé, on attendait l’excellence pour les dialogues.

Diffusion musicale

Bonne nouvelle, la LG Soundbar SC9S tient la route en diffusion musicale. Pas besoin d’ailleurs d’enclencher le mode musique, le standard suffit pour obtenir un son équilibré et une spatialisation intéressante avec les musiques en Dolby Atmos. Pas de quoi rivaliser avec une enceinte Sonos Era 300, mais cette barre s’en sort honorablement.

Dans quelle pièce l’installer ?

La LG SoundBar SC9S fonctionne aussi bien dans une petite pièce de vie que dans un grand espace de 40 m², l’essentiel étant de s’installer à une distance comprise entre 2 et 4 mètres environ de l’enceinte. Le caisson n’ayant aucun mal à se faire entendre, la restitution ne devrait pas manquer de grave dans les grands espaces. Et si tel est le cas, on pourra toujours l’installer dans un coin pour booster ses performances.

LG SC9S Prix et date de sortie

La barre de son LG SC9S est proposée au prix de 999 euros.