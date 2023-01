Disney+ lance l’IMAX Enhanced par DTS : ce que ça va changer pour le son de vos films et séries

Disney+ va améliorer l'expérience IMAX de ses contenus compatibles avec la prise en charge de l'IMAX Enhanced par DTS pour certains films Marvel, mais aussi d'autres films et séries en 2023.

La plateforme de SVoD de Disney a annoncé un partenariat avec la filiale audio DTS d’IMAX et Xperi. Concrètement, « les titres IMAX Enhanced sur Disney+ seront disponibles avec le son de signature IMAX par DTS sur les appareils matériels pris en charge dans le courant de l’année », écrit Variety. Les dates précises de disponibilité de la fonctionnalité sur Disney+ n’ont pas encore été indiquées.

Ce que l’IMAX Enhanced avec le son DTS va apporter aux films et séries

Selon les deux entreprises, cette nouvelle fonctionnalité pourrait fournir une reproduction sonore immersive pour les home cinémas, et garantirait que « l’intention créative des réalisateurs est entièrement optimisée pour une présentation de qualité IMAX ».

Variety rappelle que le partenariat entre Disney+ et IMAX n’en est pas à ses débuts. En novembre 2021, 13 films Marvel avaient profité de l’IMAX Enhanced, offrant jusqu’à 26% d’images en plus à l’écran, pour certaines séquences seulement. Pour rappel, ce format de son et d’image est une version allégée de l’IMAX qu’on trouve dans certaines salles obscures. Il offre principalement la disparition de bandes noires sur certaines séquences.

Au lancement du son IMAX Enhanced par DTS, seuls certains téléviseurs seront compatibles : les modèles certifiés IMAX Enhanced de Sony, Hisense, ainsi que les récepteurs A/V de Denon, Marantz et JBL.

La liste des contenus IMAX Enhanced déjà disponibles sur Disney+

Black Panther: Wakanda Forever (sortie prévue pour le 1 février)

Black Panther

Thor: Love & Thunder

Doctor Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Black Widow

Eternals

Les Gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Iron Man

Captain America: Civil War

Thor: Ragnarok

Avengers: Infinity War

Ant-Man et la Guêpe

Captain Marvel

Avengers: Endgame

Lightyear

