Disney+ diffuse des films en IMAX Enhanced, qu’est-ce que c’est ?

L’IMAX Enhanced débarque sur Disney+. C’est bien beau, mais qu’est-ce que cette technologie apporte vraiment ? Faut-il racheter du matériel ? Est-ce que Netflix et Amazon Prime Video le proposent aussi ? On répond à toutes vos questions.

Nous l’annoncions récemment, l’IMAX Enhanced va faire son arrivée dans le catalogue de la plateforme de SVoD Disney+. De quoi doper encore sa croissance insolente.

Certains internautes sur Twitter commencent à publier des clichés de leur téléviseur en signalant que l’IMAX est enfin déployé par chez eux. C’est bien beau. Encore faut-il vraiment savoir ce qu’est l’IMAX Enhanced.

Pour résumer assez grossièrement, il existe un format d’image et de son au cinéma dont vous avez déjà certainement dû apercevoir le nom tout en profitant peut-être sans le savoir, l’IMAX.

En principe, il faut une salle extrêmement bien équipée pour en profiter, que ce soit au niveau de la taille de l’écran (25 mètres par 14), de l’emplacement des sièges ou encore du système sonore bien particulier en 12.1. Ajoutons que tous les films ne peuvent pas être diffusés en IMAX, puisque, pour ce faire, il faut que le film ait été tourné spécifiquement pour cet usage.

Il ne faut pas confondre IMAX et IMAX Enhanced. L’IMAX Enhanced est en quelque sorte une version allégée, conçu pour un usage domestique, de l’IMAX.

Il s’agit d’un standard de qualité créé conjointement par IMAX et DTS qui vise à proposer une expérience haut de gamme à la maison. L’objectif est aussi de respecter davantage « l’intention créative du cinéaste » en s’approchant davantage du rendu de couleur voulu, mais aussi du format ou encore de l’expérience sonore telle que pensée lors de la conception du film ou de la série.

Rassurez-vous, il n’y a pas besoin d’avoir un œil de faucon ou d’oreilles d’audiophile pour remarquer la différence. Car l’un des effets les plus visibles d’un film en IMAX Enhanced est sans doute la disparition des bandes noires sur certaines séquences tournées en IMAX, voire sur la totalité d’un long métrage, si celui-ci le propose. Les films en IMAX adoptent par ailleurs un ratio 1,90:1, offrant des images jusqu’à 26 % plus grande que sur le format classique.

Ajoutons que l’IMAX Enhanced intègre forcément du contenu 4K HDR et du son immersif DTS, dans le but de garantir la meilleure expérience possible.

Comme souvent en matière de technologie d’image, pour en profiter, il vous faudra des appareils compatibles. Cela est autant vrai pour l’appareil qui va diffuser l’image (téléviseur, projecteur) que pour celui qui va diffuser le son (barres de son, récepteurs A/V, haut-parleurs, caissons de basse amplifiés).

C’est d’ailleurs l’un des objectifs des concepteurs de l’IMAX Enhanced : pour qu’un appareil soit certifié, il doit répondre à un certain standard de qualité. L’idée étant d’aider les consommateurs à s’y retrouver en leur garantissant un rendu premium et de les rassurer lors de l’achat. Bien sûr, l’intérêt pour les constructeurs est qu’en théorie, un produit affublé de l’étiquette IMAX devrait mieux se vendre qu’un autre qui ne la possède pas.

Pour vous aider à vous y retrouver, le site IMAX Enhanced propose une sélection d’appareils compatibles que vous pouvez consulter si l’envie de vous équiper vous prend.

Au même titre que d’autres certifications comme le Dolby Vision, le Dolby Atmos ou encore l’HDR 10+ pour ne citer que ceux-là, la mention IMAX Enhanced est visible sur la fiche du film au sein même de l’interface de Disney+. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans le tweet ci-dessous.

Thank you @IMAX for bringing the IMAX experience at Home! It still looks good with better coloring, bigger aspect ratio and more immersive! The IMAX Enhanced versions of select MCU Films are now available on #DisneyPlus . #IMAX #MarvelStudios pic.twitter.com/8OI1XgiY9H

— Everardo (Vizeit)  (@realvizeit) November 11, 2021