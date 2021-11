Pour marquer le mois de novembre, Disney+ lance sa toute première "Journée Disney+" avec des contenus inédits sur sa plateforme de streaming vidéo dont la série Dopesick. A suivre aussi l'arrivée d'une nouvelle série Marvel avec "Hawkeye" autour de Clint Barton et un documentaire sur les Beatles.

Novembre s’annonce festif sur Disney+. De nouveaux héros Marvel ont le droit à leur série inédite ou leur version animée. Le catalogue s’enrichit aussi d’un documentaire sur les Beatles et du retour de Jeff Goldblum prêt à livrer sa vision du monde, de séries intrigantes comme Next et Romance, ou encore de saisons supplémentaires de shows à succès (Raven, Air Crash, les Muppet Babies).

Les séries ajoutées en novembre

Parmi toutes ses nouveautés ce mois-ci, le service organise sa toute première « Journée Disney+ » le 12 novembre avec des contenus exclusifs comme Olaf Présente (5 épisodes de 2 minutes) qui va ravir les plus jeunes ou encore le court-métrage Ciao Alberto tiré du film d’animation Luca. Ce sera aussi l’occasion de découvrir Dopesick, une mini-série dramatique en 8 épisodes tirée d’un best-seller de Beth Macy. Elle y raconte comment une entreprise pharmaceutique a déclenché la grande addiction aux opiacés qui a frappé les États-Unis et notamment dans une ville minière. Avec Michael Keaton (Le Fondateur, Spider-Man : Homecoming, Beetlejuice), Will Poulter (Le monde de Narnia), Peter Sarsgaard (Green Lantern) ou encore Rosario Dawson (Percy Jackson).

Disney+ ajoute un nouveau superhéros avec l’arrivée de Hawkeye, la 4e série inédite Marvel pour la plateforme. C’est l’heure des retrouvailles avec l’ancien Avenger Clint Barton qui veut rejoindre sa famille à New York pour les fêtes de fin d’année. Mais évidemment, rien ne se passe aussi simplement. Cette fois-ci, Hawkeye se retrouve accompagnée de Kate Bishop, une jeune archère qui rêve de devenir une super-héroïne. Jeremy Renner reprend du service au côté de Hailee Steinfeld, aperçue dans Pitch Perfect 2, pour six épisodes.

NeXt une série autour de l’implantation des nouvelles technologies dans la société va vous faire trembler. Un scientifique découvre que l’une de ses créations, une IA appelée neXt, menace l’humanité. Il va s’associer à un agent spécial, expert en cybercriminalité, pour tenter de déjouer les plans de sa création prête à tout pour éliminer le moindre obstacle.

3 novembre : Bless the Harts (saisons 1 et 2) Next The Premise Air Crash (saisons 15 à 18) The Cleveland Show (saisons 1 à 4) Raven (saison 4) Romance Candice Renoir (saisons 1 à 8)

10 novembre : The Gifted

The Gifted 12 novembre (Disney+ Day) : Dopesick (2 épisodes, puis un par semaine) Olaf présente

17 novembre : Marvel’s Hit-Monkey Les chevalier de Castelcorvo Stumptown La stagiaire (saisons 1 à 5)

24 novembre : Mr Inbetween (saisons 1 et 2) Les Muppet Babies (saison 2)



Les films et docs ajoutés en novembre

Que ce soit sur Stars, Disney ou bien Marvel, les mondes de Disney+ font eux aussi le plein de nouveautés. Pour la Journée Disney+, vous pourrez découvrir un nouveau héros pour Maman, j’ai raté l’avion ! (Ça recommence), qui renoue avec la tradition des grands classiques Disney de fin d’année. Les Simpson tirent à boulets rouges sur les différents héros Marvel et autres de la plateforme dans le Plusanniversary des Simpson, tandis que Jeff Goldblum revient donner son point de vue sur le monde.

Les fans des Beatles ont eux rendez-vous avec The Beatles : Get Back, un documentaire en trois épisodes de deux heures qui revient sur le parcours des Fab Four lors de leurs sessions d’enregistrement. Conçu par le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit), le doc a restauré près de 60 heures d’images inédites tournées en janvier 1969 lors de la préparation du célèbre concert live sur le toit d’un immeuble de Londres qui marquait leurs retrouvailles avec le public, deux ans après leur dernière tournée. L’occasion d’entendre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr lors des répétitions de 14 de leurs plus grand tubes qui figureront aussi sur leurs albums Abbey Road et Let it be.