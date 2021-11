Sur Disney+, une flopée de films Marvel vont devenir encore plus immersifs

Mieux occuper l'espace d'affichage offert par nos écrans, c'est ce que va permettre la plateforme de SVoD Disney+ avec le passage d'une douzaine de films Marvel au format large IMAX.

À compter du 12 novembre prochain, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ainsi qu’une dizaine d’autres films Marvel (Ant-Man et la Guêpe, Avengers : Infinity War, Avengers: Endgame, Black Panther, Black Widow, Captain America: Civil War, Captain Marvel, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 1 & 2, Iron Man et Thor Ragnarok) passeront au format large IMAX sur Disney+.

Cette annonce n’a rien d’anodin : le recours à ce format sur la plateforme de SVoD va permettre d’afficher une image agrandie, mais aussi de réduire au maximum les bandes noires sur nos écrans (sans pour autant « remplir » entièrement un écran en 16:9). L’immersion n’en sera que meilleure. Comme le rappelle Engadget, le format IMAX (1.90:1) est jusqu’à 26 % plus grand que le format classique Widescreen (2,35:1) utilisé normalement par les films Marvel.

Notez que certains des films mentionnés ne sont pas encore disponibles dans le catalogue français de Disney+, en raison de la chronologie des médias en vigueur en France.

Un « deal » entre Disney+, IMAX et DTS

Ce changement de format pour cette sélection de films à grand spectacle résulte d’un partenariat entre Disney+ d’une part, et le duo IMAX / DTS d’autre part. Ces derniers proposaient jusqu’à présent l’IMAX Enhanced sur quelques applications de streaming de niche, comme le service Bravia Core de Sony, introduit plus tôt cette année.

Sur Disney+, le passage au format IMAX sera souligné par un label IMAX Enhanced affiché à l’écran. Il sera toutefois possible de repasser, si vous préférez, au format Widedscreen traditionnel. La possibilité de passer d’un format à l’autre est déjà offerte sur certains Blu-ray, mais elle reste encore rare en streaming. Disney+ sera donc parmi les premiers à le proposer.

L’arrivée de l’IMAX sur Disney+ permettra en outre d’introduire le son DTS, concurrent du standard Dolby Atmos, de plus en plus présent sur le marché. L’IMAX Enhanced prendra aussi en charge, et sans grande surprise, les formats Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos et la définition Ultra HD. Notons par contre que, sur le catalogue Disney+, les films The Avengers et Ant-Man ne seront pas compatibles IMAX… ils ont en effet été tournés dans un format différent : le 1.85:1, qui confère déjà à l’image une plus grande hauteur.

