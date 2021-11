Disney+ fête ses 2 ans avec une offre exceptionnelle : seulement 1,99 € le premier mois

Si vous avez manqué des séries comme Loki, The Mandalorian, Wandavision ou que vous souhaitez vous refaire les 31 saisons des Simpson, c'est le moment de venir ou de revenir vers Disney+. La plateforme de VOD est aujourd'hui accessible à 1,99 euro pour le premier mois de souscription.

Cela fait maintenant 2 ans que le service de VOD de Disney a fait son apparition aux côtés de Netflix ou Prime Video. C’est aujourd’hui un service incontournable pour tout amateur ou passionné de la firme. Pour cet évènement, la firme offre d’ailleurs un beau cadeau puisqu’il est possible de profiter d’un abonnement pour 77 % moins cher à l’occasion du Disney Day, que ce soit pour les nouveaux venus ou pour les anciens abonnés.

Disney+, qu’est-ce que c’est ?

Un compte 4 écrans (8 profils à créer)

Disponible sur navigateur, smartphone/tablette et TV

Les séries et films exclusifs à la plateforme

Aujourd’hui et jusqu’au 14 novembre, l’abonnement Disney+ passe à 1,99 euro au lieu de 8,99 euros mensuels. Le prix redevient régulier par la suite. Cette offre est valable pour les nouveaux abonnés comme les anciens qui souhaitent renouveler leur souscription.

Si vous ne souhaitez continuer la souscription après la première mensualité, pensez à mettre fin au renouvellement automatique de l’abonnement dans les paramètres de l’application.

Après maintenant 2 ans d’existence, Disney+ compte aujourd’hui plus de 120 millions d’abonnés. La firme aux grandes oreilles doit ce résultat à sa grande force de communication, mais surtout à son catalogue gigantesque de plus de 1 000 films et documentaires, qu’ils soient anciens ou récents. Mais c’est surtout grâce à ses séries originales que Disney + se démarque comme avec Wandavision, Falcon et le Soldat de l’Hiver ou Loki, qui nourrissent bien son catalogue. Tout cela sans oublier les 31 saisons des Simpson et d’autres contenus de la Fox ou de son récent catalogue Stars.

Disponible sur toutes les plateformes pour toute la famille

L’un des gros avantages de Disney+ est aussi familial puisqu’il donne accès au service en illimité avec un partage jusqu’à 4 écrans en simultané jusqu’en 4K HDR. 8 profils différents peuvent ainsi être créés pour partager avec votre famille ou entre amis. Les applications Disney+ sont disponibles sur TV via l’application ou sur un smartphone et tablette (iOS et Android). Sur PC et Mac, vous pouvez visionner le contenu de la plateforme depuis votre navigateur ou encore via une box Android TV, Apple TV. Disney + est aussi disponible sur consoles avec les applications disponibles sur le PlayStation Store et le Microsoft Store.

