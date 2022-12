Les nouveaux écrans PC ThinkVision de Lenovo : du Mini LED, de l’IPS Black, du PD 140 W, du Thunderbolt 4 et du RJ45

Lenovo profite du CES 2023 pour renouveler toute sa gamme d'écrans PC. On fait le point sur ces annonces, car il y a de la nouveauté du côté des technologies utilisées.

Lenovo, fabricant chinois, a annoncé toute sa gamme de produits en amont du CES 2023. Le salon américain des nouvelles technologies, la plus grande conférence au monde, est l’occasion chaque année de dévoiler la feuille de route de nouveaux produits et services. Du côté de Lenovo, ça ne rigole pas, puisque l’on a pu découvrir de nouveaux PC, mais également des écrans.

Il s’agit de la gamme ThinkVision avant-tout destinée aux professionnels, mais avec des produits très fonctionnels qui sauront également répondre aux besoins de beaucoup de gens. Il y a eu du haut de gamme qui introduit de nouvelles technologies, dont du Mini LED, mais aussi de l’IPS Black.

Du Mini LED et du Power Delivery à 140 W

Commençons pour les nouveaux ThinkVision P27pz-30 et P32pz-30. Ces deux modèles, de 27 et 32 pouces de diagonale au format d’affichage classique, utilisent une dalle Mini LED. Concrètement, il s’agit d’une dalle LED où le nombre de zones lumineuses est augmenté pour améliorer le contraste et les couleurs, mais également la luminosité.

Cela permet aux ThinkVision Mini LED de prendre en charge les formats HDR10 et HLG et la certification DisplayHDR1000 pour atteindre une luminosité de pointe de 1200 nits. L’autre atout de ces moniteurs est la connectique USB-C compatible Power Delivery, elle peut alimenter des PC portables jusqu’à 140 Watts (c’est énorme) et des smartphones jusqu’à 15 Watts. On se retrouve donc avec un unique câble pour alimenter et gérer le flux vidéo.

Ces ThinkVision P27pz-30 et P32pz-30 seront disponibles cet été pour des tarifs respectifs de 1 699 euros et 1 999 euros. Ce sont des tarifs relativement élevés, néanmoins cela reste des écrans qui correspondent à une attente particulière en termes de performances.

De l’IPS Black en 49 pouces

Parmi tous les autres produits annoncés, nous avons également été séduits par l’énorme ThinkVision P49w-30. C’est un écran IPS LED en définition QHD de 49 pouces de diagonale, dans un format ultra-large. Il est doté d’une autre technologie que l’on appelle IPS Black et qui nous vient de LG.

L’IPS Black est un nouveau type d’IPS qui prétend offrir un meilleur contraste que les écrans IPS standards. LG Display a annoncé l’IPS Black en janvier, lors du CES 2022, mais n’a pas partagé beaucoup d’informations sur le fonctionnement de la technologie. À l’époque, LG Display avait déclaré que les écrans avaient un niveau de noir « 35 % plus profond que les produits IPS existants », et avait promis que les écrans offriraient « une clarté extrême et une précision des couleurs précise ».

Les premiers moniteurs à profiter de cette technologie sont les Dell UltraSharp U3223QE et U2723QE. Dell affirme que les écrans atteignent un taux de contraste de 2000:1, ce qui signifie qu’une image noire semble 2 000 fois plus sombre qu’une image blanche. C’est moins bien que l’OLED et le VA (LCD), mais ça reste faux fois mieux que l’IPS classique. De plus, les moniteurs IPS Black de Dell prétendent chacun couvrir 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 100 % de sRGB.

Parmi les autres caractéristiques, nous avons noté également la présence d’un dock intégré qui offre ainsi 13 ports, dont deux ports Thunderbolt 4 (la rolls-royce des connectiques qui fournit jusqu’à 100 W de puissance). Comptez quand même 2 299 euros, à comparer avec l’écran Odyssey Neo G9 de Samsung.

Une caméra et des fonctions Microsoft Teams

Il y a d’autres écrans plus classiques, mais qui intègrent une caméra de 5 mégapixels, d’un objectif infrarouge (IR), d’un objectif RVB séparé et d’un obturateur de confidentialité, de deux microphones intégrés avec suppression du bruit ambiant et de deux haut-parleurs 5 W intégrés. Ils ont même un bouton dédié à Microsoft Teams pour lancer l’application rapidement.

On a ici face à deux écrans classiques IPS LCD : le 27 pouces (ThinkVision T27hv-30) utilise une dalle QHD, tandis que le 23,8 pouces (ThinkVision T24mv-30) est en Full HD. Ils ont également de l’USB-C qui peut charger des ordinateurs portables.

Les ThinkVision VOIP T27hv-30 et T24mv-30 seront disponibles à partir de mai 2023. Les prix devraient être de 559 euros et 399 euros respectivement.

Enfin, il y a aussi le ThinkVision P32p-30, un écran IPS LCD en définition 4K UHD de 31,5 pouces. Sa particularité est de proposer deux ports Thunderbolt 4 en USB-C, ainsi qu’un port RJ45. Pour 899 euros, cet écran PC n’est pas destiné à tous les métiers. Il faut avoir besoin d’un écran à haute résolution.

