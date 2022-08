Qu’est-ce que l’IPS Black ? Ses promesses sont-elles tenues ?

OLED, QD-OLED, Mini-LED, MicroLED… Ces technologies ont tous considérablement amélioré la qualité de nos écrans. Mais, l'IPS résiste. Grâce à une nouvelle technologie de LG, les écrans IPS ont également fait un pas en avant. Les premiers écrans IPS Black ont été testés.

Tout d’abord, qu’est-ce que l’IPS vs VA vs TN ?

Pour comprendre l’IPS Black, un nouveau type de dalle IPS, il est utile d’avoir une compréhension de base de l’IPS.

IPS est l’un des trois types de dalles LCD des moniteurs PC et des téléviseurs, aux côtés du VA et du TN. Les trois technologies fonctionnent un peu différemment, ce qui entraîne divers avantages et inconvénients. Les dalles IPS ont de meilleurs angles de vision, ce qui signifie qu’il est plus facile de voir l’image à l’écran lorsque vous la regardez sous un angle latéral. Ils sont également connus pour leur reproduction exceptionnelle des couleurs, en particulier par rapport aux dalles TN.

En termes simples, les écrans IPS ont des cristaux liquides alignés parallèlement aux surfaces de verre qui les prennent en sandwich. Lorsqu’une charge électrique est appliquée, les cristaux tournent, ils maintiennent une position parallèle, mais ils laissent passer la lumière et créent une image. La technologie diffère des cristaux liquides dans un écran TN, qui se tordent à 90 degrés pour laisser passer la lumière. Les écrans TN ont historiquement maintenu des taux de rafraîchissement et des temps de réponse plus rapides, mais l’IPS rattrape son retard désormais.

Les écrans IPS diffèrent par ailleurs des écrans VA, qui offrent de meilleurs rapports de contraste. Ces derniers ont des cristaux liquides perpendiculaires aux substrats de verre et s’inclinent pour laisser passer la lumière.

Et, qu’est-ce que l’IPS Black ?

L’IPS Black est un nouveau type d’IPS qui prétend offrir un meilleur contraste que les écrans IPS standards. LG Display a annoncé l’IPS Black en janvier, lors du CES 2022, mais n’a pas partagé beaucoup d’informations sur le fonctionnement de la technologie. À l’époque, LG Display avait déclaré que les écrans avaient un niveau de noir « 35 % plus profond que les produits IPS existants », et avait promis que les écrans offriraient « une clarté extrême et une précision des couleurs précise ».

Les premiers moniteurs à profiter de cette technologie sont les Dell UltraSharp U3223QE et U2723QE. Dell affirme que les écrans atteignent un taux de contraste de 2 000:1, ce qui signifie qu’une image noire semble 2 000 fois plus sombre qu’une image blanche. C’est deux fois plus que ce que proposent la plupart des moniteurs IPS, plafonnés à 1 000:1. Quant aux écrans VA, ils sont généralement à 3 000:1.

De plus, les moniteurs IPS Black de Dell prétendent chacun couvrir 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 100 % de sRGB. À titre de comparaison, l’UltraSharp U2720Q de 27 pouces, qui a un taux de contraste élevé pour un moniteur IPS (1 300:1), couvre 95 % de DCI-P3 et 99 % de sRGB. Enfin, LG Display a également déclaré que sa technologie « réduit considérablement le niveau de lumière bleue ».

Pour information, le fabricant d’écrans BOE commercialise actuellement une réponse à l’IPS Black de LG avec « True Black » et promet des avantages similaires.

Qu’est-ce que ça donne dans la réalité ?

Justement, l’expert Simon Baker de TFT Central a testé le Dell UltraSharp U3223QE, l’un des premiers moniteurs avec IPS Black. Ses tests confirment que LG respecte ses promesses en termes d’affichage du contraste. Avec un taux à 1 983:1 mesuré à l’état d’usine et 1 972:1 après avoir calibré l’écran, le moniteur atteint presque exactement la valeur annoncée et offre ainsi un rapport de contraste environ deux fois plus élevé que celui habituel pour l’IPS.

Le contraste élevé n’est pas obtenu par plus de luminosité, mais par des valeurs de noir beaucoup plus profondes, ce que le nom suggère déjà. Dans le meilleur des cas, l’écran Dell devrait atteindre 0,06 cd/m², alors que les écrans utilisés pour la comparaison avec d’autres dalles IPS dépassent 0,10 cd/m².

Autre bonne nouvelle, avec des photos et des graphiques, le niveau de contraste atteint même celui de certaines dalles VA. Toutefois, les moniteurs OLED sont toujours devant, avec un contraste infini. Nous avions testé le Dell Alienware 34 QD-OLED, le résultat est impressionnant. Même constat avec le Mini-LED, nous n’avions pas pu mesurer le taux de contraste du MacBook Pro 14 pouces.

Par contre, TFT Central n’a pas été complètement convaincu par les tests de stabilité de l’angle de vue avec une image noire. Enfin, notez que ce n’est pas adapté aux gamers, pour le moment. Aucun écran Black IPS n’a les caractéristiques nécessaires pour prétendre à ce titre.

