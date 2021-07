Face à l’OLED, l’IPS Black et le Mini LED se musclent sur les écrans de PC

AU Optronics (AUO) et LG ont évoqué les prochains développements à travers des annonces mais aussi quelques indiscrétions. IPS Black, Mini LED, VA et TN, les technologies d'écran s'arment face à l'OLED.

Après les moniteurs 360 Hz, voici les écrans 480 Hz. Nous en parlions plus tôt, AUO et LG Display prévoient de produire des écrans dont le taux de rafraîchissement pourra monter jusqu’à 480 Hz. Ces derniers arriveront début 2023, certainement. Ce n’est pas l’unique technologie attendue, il est également question de l’IPS Black ou du Mini LED.

L’IPS Black suscite de grandes attentes

La technologie « IPS Black » de LG Display suscite de grandes attentes. Comme son nom l’indique, un noir plus profond devrait être possible. C’est le point faible de l’IPS, malgré quelques améliorations ces dernières années. Le document mis en ligne par TFT Central évoque également l’affichage des couleurs et les angles de vision.

On se demande aussi si l’IPS Black s’attaquera au problème de l’IPS, nommé IPS Glow, que l’on confond avec le backlight bleeding. Le backlight bleeding est un phénomène où la lumière du rétroéclairage dépasse des bords de votre écran. Vous l’avez certainement remarqué, le rétroéclairage déborde sur les bords de l’écran et provoque un éclairage inégal. L’IPS Glow, c’est la même chose, sauf que cela donne des sortes de lueurs dans les coins de l’écran.

La production des dalles LG avec IPS Black est actuellement prévue pour janvier 2022 en 27 pouces et 31,5 pouces de diagonale. Les deux tailles devraient délivrer une définition 4K UHD (3 840 × 2 160 pixels), couvrant probablement une grande partie du spectre de couleurs DCI-P3.

Le Mini LED arrive, le TN et le VA évoluent

TFT Central nous révèle également que le constructeur AUO prévoit de concevoir des dalles Mini LED pour les PC. On devrait pouvoir retrouver sur le marché une dalle 32 pouces avec 2 304 zones lumineuses et un taux de rafraîchissement de 160 Hz. Il est également question d’une dalle 27 pouces en 144 Hz prévue pour le troisième trimestre 2021.

Enfin, AU Optronics va également proposer à ses clients des dalles VA à 240 Hz qui auront des rayons 1000R ou 1500R pour le côté incurvé. Quant à la technologie TN, elle n’est pas laissée de côté. AUO va proposer les premiers moniteurs AHVA à 360 Hz. C’est une technologie très populaire auprès des gamers grâce à son temps de latence très bas et son bon rapport qualité-prix.