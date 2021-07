Oubliez les écrans 360 Hz, LG penserait déjà très sérieusement au 480 Hz

LG Display prévoirait de lancer la production de dalles 480 Hz en 1080p d’ici à la fin de l'année 2022. Le fabricant pense aussi améliorer le taux de rafraichissement des dalles 1440p.

Toujours plus loin, toujours plus vite ? Alors qu’au CES 2020, Asus et Nvidia présentaient fièrement le Rog Swift PG259QN, capable d’afficher du 360 Hz en G-Sync, voilà que le site TFT Central se fait l’écho d’un possible moniteur 480 Hz en production du côté de chez LG Display. Pour rappel, LG Display est la branche de l’entreprise qui fabrique des dalles pour les vendre à des fabricants de moniteurs.

LG Display serait donc en train de développer un écran capable d’afficher un taux de rafraichissement de 480 Hz. Et pour mettre la main dessus, il faudra attendre encore un peu, puisque le lancement en production ne serait pas prévu avant fin 2022. On pourrait donc espérer une intégration dans des écrans destinés au grand public en 2023.

Le 1080 reste la norme

Cette dalle serait en revanche limitée à une définition de 1920×1080 pixels, soit du full HD. Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné que l’écran 360 Hz d’Asus est déjà limité à cette définition. Rappelons que selon Steam, 68 % des joueurs sur PC jouent encore sur cette définition, qui reste donc la norme pour l’industrie.

Toujours selon TFT Central, il s’agirait d’une dalle dotée d’une diagonale de 24,5 pouces, tout comme le Asus Rog Swift 360 Hz. On n’en sait pas beaucoup plus sur cette dalle, si ce n’est qu’elle devrait supporter l’HDR 400.

Le 1440 s’améliore aussi

Au passage, LG promet une amélioration du temps de réponse de sa dalle (un détail critique avec un écran aussi rapide). Selon le fabricant, cette dalle serait capable d’offrir un vrai temps de réponse de 1 ms, sans artefact d’affichage.

Quant à ceux et celles qui ne supportent plus de jouer en 1080p, LG travaillerait aussi à repousser un peu les limites de ses panneaux QHD (2560 x 1440) pour leur permettre d’afficher du 240 Hz. Là aussi, il faudra être patient. Rien ne sera annoncé avant 2022 à minima.