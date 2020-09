Nvidia lance une gamme d’écrans G-Sync à 360 Hz avec Acer, Asus, Alienware et plus

Nvidia lance une nouvelle gamme d'écrans jusqu'à 360 Hz pensé pour l'e-sport. Les premiers écrans arrivent avant la fin de l'année.

Nvidia veut maîtriser de bout en bout la chaîne depuis le calcul jusqu’à l’affichage de l’image devant nos yeux. C’est en ce sens que le fabricant a commencé sa conférence par l’annonce d’une nouvelle gamme d’écrans.

Les écrans G-Sync Esports miseront sur une latence réduite au minimum, notamment grâce un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 360 Hz. Ce type d’écrans avait déjà dévoilé lors du CES en début d’année, comme avancée technologique, mais ce sont désormais des produits bien prévus pour être commercialisés.

Les premiers partenaires

Lors de sa conférence, Nvidia a annoncé la liste de fabricants partenaires suivants :

Acer

Asus

Alienware

MSI

En plus d’une fréquence d’affichage élevée, les écrans intègrent des technologies Nvidia comme « Reflex Latency Analyzer » qui permettront d’après la marque de réduire la latence entre le clic d’une souris, et la réaction du jeu à l’écran.

Le but, comme le nom l’indique, est d’améliorer les réflexes des joueurs dans les jeux compétitifs. Parmi les premiers jeux compatibles, on peut mentionner Destiny 2, Fortnite, et surtout Valorant.

Nvidia n’a donné aucune indication de prix, mais a promis que les premiers écrans GSync conçus pour l’esport seraient disponibles d’ici la fin de l’année.

Pour suivre les autres annonces de Nvidia, et notamment les cartes graphiques Geforce RTX 3000, suivez notre article écrit en direct.