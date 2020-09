Nvidia annonce les GeForce RTX 3000 : suivez la conférence en direct

Nvidia promet aujourd'hui « la plus grande percée du jeu sur PC depuis 1999 » avec son événement GeForce. Le fabricant de cartes graphiques va lancer une nouvelle gamme de GPU basée sur la nouvelle architecture Ampere. Nous attendons de découvrir la nouvelle série RTX 3000, avec une carte graphique RTX 3080 et peut-être même la RTX 3090.

L’événement Nvidia GeForce en direct

Vous pourrez retrouver les annonces importantes en direct dès 17h45 sur ce dossier, n’hésitez pas à rafraîchir ce live régulièrement en cliquant ici.

Où regarder l’événement GeForce ?

Nvidia diffuse en direct son événement en anglais sur Twitch. L’événement débute à 18 heures (Paris) ce 1er septembre 2020.



Quelles sont les annonces attendues lors de la conférence GeForce

Pour rappel, la dernière génération de carte graphique Nvidia en date est toujours basée sur l’architecture Turing et répond au doux nom de « GeForce RTX Super », sortie à l’été 2019.

L’un des plus gros changements attendus est un changement d’architecture : exit Turing, l’architecture annoncée en 2018 et le procédé de fabrication 12 nm, la nouvelle architecture Ampere amorce un passage au procédé de fabrication 7 nm ou 8 nm dans les usines de Samsung et TSMC. On ne sait pas encore si Nvidia a choisi la fabrication en 8 nm de Samsung, ou en 7 nm par TSMC. Cette architecture a été présentée en mai 2020 avec des applications d’abord pour l’automobile et l’intelligence artificielle.

Dans la famille Ampere, on devrait retrouver le GPU GA102-300 qui équiperait la GeForce RTX 3090, le GeForce GA102-200 pour la RTX 3080 et le GA104-300 pour la GeForce RTX 3070. Jusqu’à présent, le modèle de GeForce le plus haut de gamme parmi les modèles classiques était la GeForce 2080 Ti. D’après les rumeurs entourant la nouvelle gamme, Nvidia abandonnerait pour le moment la désignation « Ti », et proposerait une RTX 3090 pour mieux différencier son fleuron.

Une photo supposée de la RTX 3080 a été publiée sur Internet. On y voit une carte graphique particulièrement volumineuse équipée d’un nouveau système de refroidissement. Elle a été appuyée par une autre série de clichés partagés sur les réseaux sociaux en août. On peut voir que la nouvelle GeForce RTX 3090 occuperait trois slots en hauteur, alors que la précédente génération se contentait de deux slots.

Dans une vidéo de Nvidia, on peut également découvrir la confirmation d’une rumeur récurrente : l’arrivée d’un nouveau connecteur d’alimentation pour la carte graphique. Fini les ports d’alimentation à 8 broches qui étaient utilisés sur la génération RTX 2000. Ils seront remplacés par un unique connecteur, plus facile à intégrer pour Nvidia et ses partenaires, de 12 broches.

Concernant les tarifs. de ces nouvelles cartes, pour rappel, la GeForce RTX 2070 Super a été commercialisée à partir de 529 euros et la GeForce RTX 2080 Super à partir de 745 euros.

Voici une première liste de prix d’après des rumeurs :

GeForce RTX 3070 : 600 dollars

GeForce RTX 3080 : 800 dollars

GeForce RTX 3090 : 1400 dollars

De nombreux visuels et informations de cartes graphiques personnalisées par des partenaires de Nvidia sont publiées, comme les cartes Eagle OC et Gaming OC de Gigabyte. Les deux cartes utilisent la solution de refroidissement WindForce 3X de dernière génération avec un trio de ventilateurs.