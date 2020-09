Nvidia GeForce RTX 3090 : 8K, 60 FPS, 350W, le monstre de la soirée

Nvidia a terminé sa conférence avec la présentation attendue de la RTX 3090. Comme les rumeurs le pressentaient, c'est un monstre de puissance sur le papier... et dans les mains.

Jusqu’à présent, Nvidia commercialisait deux fleurons dans son catalogue de carte graphique : la gamme Titan, réellement hors de prix, et la RTX 2080 Ti qui s’en approchait, mais avait pour elle d’être commercialisée à grande échelle.

La marque semble décider à conjuguer les deux produits pour créer la RTX 3090 : une carte graphique très cher, mais qui s’annonce être un monstre de puissance, et un monstre tout court.

Son design a l’air en effet particulièrement imposant : 313 mm x 138 mm avec une hauteur occupant 3 slots.

Faire tourner les jeux en 8K à 60 FPS

C’est l’annonce choc de la soirée. D’après Nvidia, la GeForce RTX 3090 sera capable de faire tourner des jeux en 8K à 60 FPS. Attention toutefois, la marque précise bien que c’est en utilisant le DLSS, sa technologie d’amélioration de la définition de l’image par intelligence artificielle.

Rappelons toutefois que le DLSS a fait de gros progrès, et que l’image ainsi obtenue est parfois plus détaillée que l’image en définition native.

GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GPU 8 nm GA102-300 8 nm GA102-200 8 nm GA104-300 Cœur CUDA 10496

8704 5888 Fréquence boost 1695 MHz

1710 MHz

1730 MHz Mémoire 24 Go de GDDR6X

10 Go de GDDR6X

8 Go de GDDR6

Vitesse mémoire 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 16 Gbit/s Bus mémoire 384 bits

320 bits

256 bits

Bande passante 936 Go/s 760 Go/s 512 Go/s

TDP 350 W 320 W 220 W Disponibilité 1499 dollars 699 dollars 499 dollars Prix 1499 dollars

1549 euros 699 dollars

719 euros 499 dollars

519 euros

Tout cela, pour Nvidia, permet à la RTX 3090 d’offrir plus de 50% de performance en plus que la Titan RTX avant elle. Le processeur graphique intègre pas moins de 10496 CUDA Core, avec une fréquence de 1,4 GHz (et jusqu’à 1,7 GHz en boost). Elle offre 24 Go de mémoire vidéo GDDR6X sur un bus 384 bits.

Pour alimenter tout cela, Nvidia recommande un bloc de 750W, capable de livrer directement 350W à sa carte graphique.

La barre des 1000 euros est explosée

Si la RTX 2080 Ti était déjà particulièrement cher, avec un prix de lancement de 1259 euros, la RTX 3090 fait monter les prix encore plus haut. Nvidia annonce en effet la RTX 3090 à partir de 1499 euros en Europe. La carte sera disponible à partir du 24 septembre.