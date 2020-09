Nvidia GeForce RTX 3070 : plus rapide qu’une RTX 2080 Ti pour beaucoup moins cher

La Nvidia GeForce RTX 3070 est là ! Comme prévu, elle adopte la nouvelle architecture NVIDIA Ampère. Son tarif et ses performances devraient en faire une référence du marché du PC gaming.

Aux côtés de la GeForce RTX 3080 et et de la GeForce RTX 3090, Nvidia a également dévoilé la RTX 3070.

Plus rapide qu’une GeForce 2080 Ti

Cette carte graphique sera assurément la plus populaire des trois grâce à son tarif… et à ses performances. En effet, elle a été présentée comme plus rapide qu’une GeForce 2080 Ti, la tête d’affiche des GPU Nvidia GeForce de 2019… toujours vendue à près de 1000 euros en 2020. Evidemment, la RTX 3070 n’est pas vendue à ce prix mais elle sera disponible courant octobre pour 519 euros en France.

Selon Nvidia, par rapport à la précédente RTX 2070 (non Super), vous obtiendrez en moyenne des fréquences d’images 60 % plus élevées. Cela signifie que ce devrait être un bon choix pour les définitions jusqu’en 4K. Cependant, cette carte Founders Edition ne bénéficie pas de la conception de ventilateur double face des RTX 3080 et RTX 3090, avec une conception standard unilatérale comme les cartes de la série RTX 20.

GeForce RTX 3070 : les caractéristiques détaillées

Nous avons également pu découvrir les caractéristiques techniques en détails. La GeForce RTX 3070 intègre donc 5888 cœurs CUDA, 8 Go de mémoire vive GDDR6, elle mesure 24,2 centimètres de long et 11,2 centimètres de large enfin le TDP maximum annoncé est de 220 Watts. Concernant sa connectique, elle intègre enfin du HDMI 2.1 ainsi que trois ports DisplayPort 1.4a.

Elle utilise seulement 8 broches PCIe, tandis que la RTX 3070 et RTX 3080 utilisent deux paires de 8 broches PCIe. Enfin, elle prend en charge la définition 8K… mais il ne sera pas sage de jouer avec cette définition.

GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GPU 8 nm GA102-300 8 nm GA102-200 8 nm GA104-300 Cœur CUDA 10496

8704 5888 Fréquence boost 1695 MHz

1710 MHz

1730 MHz Mémoire 24 Go de GDDR6X

10 Go de GDDR6X

8 Go de GDDR6

Vitesse mémoire 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 16 Gbit/s Bus mémoire 384 bits

320 bits

256 bits

Bande passante 936 Go/s 760 Go/s 512 Go/s

TDP 350 W 320 W 220 W Disponibilité 1499 dollars 699 dollars 499 dollars Prix 1499 dollars

1549 euros 699 dollars

719 euros 499 dollars

519 euros

La GeForce RTX 3070 sera disponible en octobre et nous allons pouvoir désormais découvrir les cartes personnalisées par les partenaires de Nvidia.