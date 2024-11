Le prix de la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti est bien plus attractif grâce à ce code promo spécial Black Friday

Si vous souhaitez vous offrir une carte graphique récente et puissante, mais surtout disponible à un prix suffisamment accessible, alors vous pourriez vous orienter vers la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Une référence idéale pour jouer en Full HD dans de bonnes conditions. Chez Rue du commerce, vous la trouverez à 343,99 euros au lieu de 439 euros, pendant le Black Friday.

Tous les joueurs n’ont pas les fonds nĂ©cessaires pour acquĂ©rir une carte graphique rĂ©cente de Nvidia, qui a pratiquĂ© pour sa sĂ©rie RTX 4000 des prix assez (trop) Ă©levĂ©s. Mais la marque a heureusement lancĂ© des rĂ©fĂ©rences dotĂ©es de l’architecture Ada Lovelace Ă des prix bien plus attractifs, comme la RTX 4060 Ti, proposĂ©e Ă moins de 500 euros au dĂ©part. Mais pendant ce Black Friday, le tarif passe sous la barre des 400 euros.

Les points forts de la RTX 4060 Ti

De bonnes performances en Full HD

Les fonctionnalités Nvidia (ray-tracing, DLSS 3)

Une consommation maîtrisée

LancĂ©e Ă 439 euros, puis rĂ©duite Ă 429,99 euros, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 343,99 euros chez Rue du commerce grâce au code promo BFRIDAY.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Le tableau s’actualise automatiquement.

Jouer en Full HD sans accroc

La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, bien moins onĂ©reuse que les autres modèles de la sĂ©rie, est une carte graphique au sein de laquelle on trouve une puce Ada Lovelace AD106 avec 4 352 cĹ“urs Cuda, Ă©paulĂ©e par 8 Go de mĂ©moire GDDR6. Oui, c’est une VRAM un peu faible, surtout associĂ©e Ă un bus mĂ©moire 128 bits qui va limiter la bande passante, et c’est lĂ le principal compromis que la marque a dĂ» faire pour rĂ©duire les coĂ»ts. Ă€ l’heure oĂą les jeux sont de plus en plus gourmands en VRAM, ces 8 Go peuvent ĂŞtre difficiles Ă accepter, mais rassurez-vous, cette quantitĂ© devrait suffire pour le moment, surtout pour une carte qui vise principalement une dĂ©finition Full HD.

La RTX 4060 Ti est en effet idéale pour jouer en Full HD. Si vous voulez jouer avec une définition plus haute, il faudra plutôt miser sur une RTX 4070 ou 4080, plus haut de gamme. Mais en Full HD, la fluidité sera largement au rendez-vous, et ce, avec toutes les options graphiques activées. Lors de notre test, Cyberpunk 2077 a par exemple tourné à 118 FPS avec les options graphiques au maximum, y compris le ray-tracing. Et pour le titre nerveux Forza Horizon 5, la RTX 4060 Ti a été capable de sortir 138 images par seconde. La carte graphique est donc tout à fait capable de maintenir un haut niveau de performance, malgré une VRAM limitée.

Les fonctionnalités Nvidia sont bien au rendez-vous

Comme indiquĂ© ci-dessus, la RTX 4060 Ti est animĂ©e par une puce Ada Lovelace, qui donne Ă©videmment droit Ă une compatibilitĂ© avec les fonctionnalitĂ©s Nvidia, comme le DLSS 3, capable de gĂ©nĂ©rer des images complètes par IA, ou encore le ray-tracing. L’IA est dont tout Ă fait au rendez-vous ici pour augmenter les performances de chaque jeu.

Enfin, l’un des autres atouts majeurs de cette RTX 4060 Ti, c’est sa consommation ultra-maĂ®trisĂ©e. Au cours de notre test, nous avons relevĂ© une consommation maximale de 160 W, soit moins que sur la GeForce RTX 3060. Cette carte graphique peut donc largement s’installer dans des PC avec une alimentation Ă©conome. Avec ses RTX 4000, Nvidia est bel et bien parvenue Ă allier hautes performances et consommation restreinte.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Nvidia GeForce 4060 Ti.

Ă€ lire aussi :

Quelles sont les meilleures cartes graphiques Nvidia et AMD en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui prĂ©cède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.