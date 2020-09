Nvidia GeForce RTX 3080 : deux fois plus puissante, et une réponse au SSD de la PS5

Nvidia a enfin dévoilé la RTX 3080. Pour 699 dollars, elle promet de doubler la puissance de la précédente génération.

Architecture Ampere : plus de raytracing, plus de puissance

L’architecture Turing de Nvidia avait introduit le raytracing au grand public, et voici désormais l’architecture Ampere. L’une des grandes nouveautés est l’utilisation du nouveau process de fabrication de Samsung en 8 nm, remplaçant les 12 nm de TSMC.

Cela permet à Nvidia d’augmenter le nombre de transistors (28 milliards désormais), et ainsi augmenter la puissance de sa puce pour les calculs d’intelligence artificielle, pour les calculs shaders classiques, et enfin pour le fameux raytracing.

Nvidia promet de passer de 11 TFLOPS sur les calculs shaders, à 30 TFLOPS. Pour le ray tracing, on passe de 34 à 58 « RT-TFLOPS » et pour l’intelligence artificielle, on nous annonce « 238 Tensor TFLOPs » contre 89 pour l’ancienne génération.

C’était déjà l’une des caractéristiques des cartes Nvidia : l’architecture n’est plus unifiée, et comprend plusieurs cœurs dédiés à des taches diverses. Tout cela fonctionne de concert pour améliorer le rendu des jeux (notamment le raytracing) et les performances (avec le fameux DLSS).

RTX IO : la réponse de Nvidia à la PS5 et la Xbox Series X

Nvidia le sait, Microsoft et Sony vont lancer de nouvelles consoles de jeu à la fin de l’année, qui seront forcément comparées avec ce qui se fait sur PC. L’une des forces de l’architecture de la PS5 ou de la Xbox Series X, c’est son stockage SSD complètement pensé pour amener très rapidement les données stockées vers le GPU.

La réponse de Nvidia est RTX IO. Cette technologie permet, comme sur les prochaines consoles, de stocker les données compressées sur le SSD et les transférer directement dans la mémoire vidéo du GPU sans passer par le processeur central.

D’après Nvidia, RTX IO permet de réduire jusqu’à 20x l’utilisation CPU pour les taches de décompression des données, et permet de multiplier par 100 le débit en lecture pour atteindre 14 Go/s. De quoi rivaliser avec les 9 Go/s annoncés par Sony pour la PS5.

Cette technologie est compatible avec DirectStorage, l’une des briques technologiques développées par Microsoft pour la Xbox et pour Windows 10.

La Nvidia GeForce RTX 3080 : deux fois une RTX 2080

La première carte graphique à intégrer l’architecture Ampere est la RTX 3080. Cette carte introduit également un nouveau système de refroidissement permettant de mieux évacuer la chaleur.

Nvidia annonce tout simplement avoir réussi à doubler les performances de la RTX 3080 ! La marque a mentionné plus précisément que la carte pouvait atteindre une puissance brute de 58 TFlops, contre 13 TFlops pour la Xbox Series X, en se basant sur les méthodes de calculs de Microsoft.

Prix et disponibilité

La Nvidia GeForce 3080 sera disponible à partir du 17 septembre prochain chez Nvidia ou ses partenaires. Le tarif conseillé est de 699 dollars, soit le même que pour la RTX 2080 en son temps.

Le prix en Europe est de 699 euros, avec une sortie également prévue le 17 septembre.