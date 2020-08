La Nvidia GeForce RTX 3090 fuite en photos : elle serait géante comme son prix

Les nouvelles cartes graphiques de Nvidia sont très attendues. La marque préparerait un nouveau modèle très haut de gamme qui occuperait trois slots PCI Express sur PC !

Il ne fait désormais plus aucun doute que Nvidia prépare l’annonce de sa nouvelle génération de cartes graphiques pour le premier septembre prochain. La marque a déjà commencé à communiquer sur l’événement, et en attendant, les fuites se multiplient autour des futures GeForce RTX 3000. Nvidia devrait notamment présenter un nouveau modèle : la RTX 3090 qui serait le modèle le plus haut de gamme de cette nouvelle génération, une place occupée jusqu’à présent par la GeForce RTX 2080 Ti (si l’on met de côté la gamme Titan).

La carte occuperait trois slots et serait particulièrement imposante

Le compte Twitter @GarnetSunset a publié sur Twitter deux photos d’une supposé GeForce RTX 3090. Impossible en l’état de valider cette source tant qu’elle n’a pas fait ses preuves, il faudra attendre le premier septembre pour cela, mais les photos sont crédibles et correspondent aux autres fuites concernant le produit. On peut voir qu’en longueur comme en largeur, la RTX 3090 serait beaucoup plus imposante que la RTX 2080 qui n’était pourtant pas particulièrement compacte.

Source : @GarnetSunset Source : @GarnetSunset

On peut également relever autres points importants, la confirmation d’un nouveau connecteur NVLink au niveau du port PCI-Express, et surtout l’utilisation de trois slots en hauteur. Depuis plusieurs générations, les cartes graphiques proposées par AMD et Nvidia utilisent deux slots au lieu d’un pour faire tenir le système de refroidissement beaucoup plus imposant que sur les autres cartes PCI-E. Ici on passerait à trois slots, avec un nouveau système de refroidissement en sandwich.

Des prix qui crèveraient le plafond

Cette même source va jusqu’à affirmer que la GeForce RTX 3090 serait commercialisée à 1400 dollars environ, contre 400, 600 et 800 dollars respectivement pour les GeForce RTX 3060, 3070 et 3080. À titre de comparaison, les RTX 2070, 2080 et 2080 Ti avaient été lancées à 500, 700 et 1000 dollars aux États-Unis. On aurait donc une belle augmentation de 100 dollars pour les modèles xx70 et xx80, mais surtout un nouveau prix haut de gamme de 1400 dollars pour la RTX 3090 qui ne connait aucun précédent chez Nvidia.

Ancienne génération Prix Nouvelle génération Prix supposé GeForce RTX 2070 499 GeForce RTX 3070 600 GeForce RTX 2080 699 GeForce RTX 3080 800 GeForce RTX 2080 Ti 999 GeForce RTX 3090 1400

Nvidia devrait officialiser tout cela dans un peu plus d’une semaine, lors d’une conférence retransmise en direct le 1er septembre.