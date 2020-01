Nvidia GeForce RTX 3070 et 3080 : tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine génération de cartes graphiques

En attendant l'annonce des nouvelles Nvidia GeForce RTX 3070 et 3080 et de la supposée nouvelle architecture Ampere, nous en avons profité pour réunir tout ce qui gravite autour de ces futures annonces.

AMD, PS5, Xbox Series X… dans quel contexte sont attendues les prochaines GeForce RTX ?

Nvidia

Les plus récentes annonces de Nvidia du côté des GPU remontent aux dernières déclinaisons de l’architecture Turing qui répondent au doux nom de « GeForce RTX Super » à l’été 2019.

Techniquement, ces cartes Super ont amené une légère amélioration avec un peu plus de cœurs CUDA et une mémoire vidéo plus rapide (VRAM). Ces cartes graphiques ont surtout permis à Nvidia d’embêter le rival AMD avec la sortie de la série RX 5700. Si vous aviez déjà pris le virage Turing, évidemment qu’il fallait faire l’impasse sur ces nouveaux produits. Enfin, Nvidia a également annoncé les GeForce GTX 1650 et 1660 Super en octobre 2019, sans les cœurs dédiés au ray tracing matériel.

AMD

Du côté de AMD, le rival de Nvidia, 2020 est l’année de la seconde génération de cartes graphiques Navi et de la nouvelle architecture de type RDNA 2 (pour Radeon DNA 2). Car, en termes de conception… AMD est en avance sur Nvidia. Son architecture de type RDNA (mai 2019) avec son procédé de gravure en 7 nm a permis à AMD de revenir sur les devants de la scène, mais uniquement sur l’entrée et le milieu de gamme pour le moment. La prochaine architecture GPU d’AMD devrait proposer d’importantes améliorations par rapport à la série RX 5700, avec le support du ray tracing, des améliorations qui seraient d’ailleurs présentes sur les solutions intégrées à la PlayStation 5.

Au CES 2020, AMD a officialisé la RX 5600 XT (architecture Navi). Elle complète la gamme des cartes Navi actuellement disponibles, les RX 5500 XT, RX 5700 et RX 5700 XT. Pour 299 euros, elle se confronte directement à la GeForce RTX 2060.

Sony PlayStation 5 et Microsoft Xbox Series X

Car l’année 2020 est spéciale à plus d’un titre : Sony va commercialiser sa PlayStation 5 tandis que Microsoft commercialisera sa Xbox Series X. D’après les premières infos, ces consoles seront capables de faire tourner des jeux en définition 4K et même en définition 8K, elle supporteront le HDR et le ray tracing, et elles feraient au moins jeu égal avec des PC portables équipés d’une carte graphique GeForce RTX 2080 Max-Q. Les déclinaisons mobiles des versions PC desktop annoncées début 2019. Ces consoles de jeu de nouvelle génération restent donc des alternatives à considérer face aux nouvelles cartes GeForce, au même titre que les services de cloud gaming y compris GeForce Now, Shadow, xCloud, PlayStation Now et bien évidemment Google Stadia.

Qu’attendons-nous des prochaines cartes Nvidia GeForce RTX 3070 et 3080 ?

Nous savons déjà beaucoup de choses à propos des GeForce RTX 3070 et 3080 grâce à l’indiscrétion de quelques médias. Le gros changement serait un changement d’architecture : exit Turing, l’architecture annoncée en 2018 et gravée en 12 nm, la nouvelle architecture se nommerait Ampere qui serait gravée en 7 nm dans les usines de Samsung et TSMC. La plupart des informations révélées à propos des futurs produits de Nvidia nous proviennent de MyDrivers.com, un média hardware en langue anglaise.

Un passage au procédé de gravure 7 nm est un enjeu important pour Nvidia car il ouvrira la voie à des vitesses d’horloge plus rapides, à une meilleure efficacité énergétique et à des performances de calcul plus élevées. Cela supprimerait également un des arguments de AMD : Navi est le seul GPU grand public fabriqué en 7 nm en ce moment. Mais il y a également une probabilité que Nvidia continue d’utiliser le procédé 12 nm pour son architecture Ampere.

Dans la famille Ampere, on devrait retrouver le GPU GA103 qui équiperait la GeForce RTX 3080, et le GA104 pour la GeForce RTX 3070. On détaille les quelques caractéristiques prétendues un peu plus bas dans le dossier.

Quelles différences attendues avec la génération GeForce RTX actuelle ?

Le GPU GA103 de la GeForce RTX 3080 devrait être doté de 3840 processeurs de flux, 60 SM (multiprocesseurs de flux) et 10 à 20 Go de GDDR6 sur un bus mémoire de 320 bits.

L’option de mémoire VRAM en 10 ou 20 Go est intéressante, car nous n’avions pas de carte grand public avec autant de mémoire vive dédiée auparavant. Concernant le GA104 de la GeForce RTX 3070, on devrait compter 3072 processeurs de flux, 48 SM et 8 / 16 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire 256 bit.

RTX 3080 RTX 3070 RTX 2080

Super RTX 2070 Super GPU GA103 GA104 TU104 TU104 SM (streaming multiprocessor) 60 48 48 40 Cœurs CUDA 3840

(ou 3480) 3072 3072 2560 Mémoire VRAM 10 / 20 Go

GDDR6 8 / 16 Go

GDDR6 8 Go

GDDR6 8 Go

GDDR6 Mémoire bus

(bits) 320 256 256 256

À partir de ces données, nous avons conçu un tableau de comparaison avec les dernières GeForce RTX de gamme équivalente. La comparaison de ces données a très peu de sens pour estimer les différences de performances entre ces deux générations. Par contre, le procédé de gravure 7 nm pourrait permettre d’abaisser la consommation énergétique, mais aussi d’augmenter les fréquences d’horloge ce qui aura indéniablement des conséquences positives sur les performances. Les observateurs spécialisés s’attendent donc à des gains importants de performances entre ces deux générations. Il faudra néanmoins attendre les premiers benchmarks pour avoir une idée assez précise du réel écart.

Notons qu’il y a cependant quelques indiscrétions concernant les gains de performances : Taipei Times explique sur les puces basées sur l’architecture Ampere seront 50 % plus rapides avec la moitié de la consommation d’énergie de l’architecture actuelle de Turing.

Quelles dates pour les annonces ?

Il semble assez probable que Nvidia lancera les cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti et GeForce RTX 3080 au salon Computex de Taipei, qui se déroule du 2 juin au 6 juin 2020. Puis quelque temps après, Nvidia devrait introduire des cartes plus abordables, y compris les GeForce RTX 3070 et GeForce RTX 3060.

Quels prix et quelles disponibilités attendus ?

Concernant les prix, la première intuition nous fait dire que les prix devraient baisser grâce à la concurrence entre Nvidia et AMD. Mais une histoire parallèle se joue : la division DRAMeXchange (Trendforce) s’attend à une forte augmentation des prix de la mémoire DRAM à cause d’une demande plus importante.

De plus, les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X de nouvelle génération seront lancées vers la fin de l’année, et les deux passeront de la mémoire GDDR5 à la mémoire GDDR6. Il est donc fort à parier que la demande dépasse l’offre en 2020, les prix pourraient donc augmenter en conséquence.

Pour rappel, la GeForce RTX 2070 Super a été commercialisée à partir de 529 euros et la GeForce RTX 2080 Super à partir de 745 euros.