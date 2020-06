Nvidia RTX 3080 : de premières photos supposées montrent un nouveau refroidissement

La nouvelle génération de cartes graphique Nvidia n'est pas attendue avant la fin de l'année, mais de premières photos crédibles semblent montrer le design de la Nvidia GeForce RTX 3080. Elle proposerait un nouveau système de valitation.

Cette année le monde du gaming va vivre sa petite révolution. Si les joueurs sur console attendent de pied ferme les deux prochaines consoles PlayStation 5 et Xbox Series X, les joueurs adeptes du PC devraient aussi avoir le droit à de la next gen : RDNA 2 en version « Big Navy » chez AMD et les puces RTX 3000 chez Nvidia ! C’est à ces dernières que l’on va s’intéresse ici.

Nvidia a déjà présenté l’architecture Ampere avec des premiers produits pour les professionnels, mais doit encore lever le voile sur les cartes graphiques pour le jeu vidéo. Aujourd’hui, une première fuite supposée fait le tour du web, et prétend nous présenter la GeForce RTX 3080.

Un système de refroidissement en sandwich

C’est sur le forum spécialisé Chiphell que des photos supposées de la nouvelle carte graphique ont été publiées. Ne connaissant pas la source qui a posté les photos, il est difficile d’en évaluer la crédibilité. On peut toutefois noter que le design présenté semble trop complexe pour croire à un simple fake réalisé avec une imprimante 3D. On peut notamment y voir de petits détails propres aux cartes Nvidia, et les rendus faux sont la plupart du temps plus évident que cela. Reste que ces images sont à prendre avec des pincettes malgré tout, tant qu’une source plus connue n’a pas appuyé cette fuite.

La première chose à relever est son nouveau système de refroidissement à deux côtés. En effet, si ces photos sont avérées, Nvidia a placé un ventilateur sous la carte graphique en inspiration, au niveau du GPU, et un autre ventilateur de l’autre côté du PCB en expiration, au niveau de l’alimentation. Les deux ventilateurs pourraient donc créer un flux d’air continu passant à travers le radiateur posé sur la puce graphique et tous les éléments à refroidir (VRM, mémoire vidéo, etc).

Sur Twitter, le compte Cloudol a proposé une vue en fil de fer du design de la carte graphique pour mieux comprendre ce nouveau système de refroidissement. On peut également voir que le deuxième ventilateur, en expiration, au bout de la carte graphique, serait situé après la fin du PCB.

Ce qui remet le plus en question la crédibilité de cette fuite est son timing. Si la présentation des nouvelles cartes n’est réellement pas attendue avant septembre, avec une sortie à la fin de l’année, on peut s’interroger sur l’existence de cette carte visiblement prête pour la production dès le début du mois de juin.