AMD « big navi » : les prochaines Radeon arriveront en fin d’année 2020, avec du ray tracing

AMD tenait hier son Financial Analysts Day. L'occasion pour la firme de dévoiler les grandes étapes de son plan de route pour l'année à venir et d'évoquer, entre autres, le lancement de ses nouvelles cartes graphiques haut de gamme. Sous architecture RDNA 2 ou « Big Navi », ces dernières s'annoncent comme des cartes conçues pour la 4K et le ray tracing.

AMD sera-t-il en mesure de faire trembler NVIDIA en 2020 ? La question se pose, mais comme souvent avec les deux géants du GPU, tout se rapportera à une affaire de timing. À l’occasion de son Financial Analysts Day, AMD dévoilait hier un créneau de lancement pour ses prochaines cartes graphiques haut de gamme. Très attendues, elles seront à nouveau gravées en 7 nm et exploiteront la nouvelle architecture RDNA 2 « Big Navi », évoquée chez AMD depuis plusieurs mois. On apprenait ainsi que cette (vraie) réponse aux GeForce RTX 20xx interviendrait en fin d’année, probablement en novembre ou décembre 2020, avec l’arrivée de cartes conçues pour le jeu en 4K et supportant l’accélération matérielle du ray tracing.

Une annonce qui se tient : ce lancement interviendrait en effet peu après la sortie des Xbox Series X et PlayStation 5, toutes deux équipées de puces custom signées AMD gérant le ray tracing et la 4K. Seulement voilà, NVIDIA aura probablement commercialisé d’ici là ses premières GeForce RTX de nouvelle génération, sous architecture « Ampère » et gravure en 7 nm. La confrontation s’annonce donc rude et NVDIA pourrait dans les faits conserver son avance technologique.

Des performances en forte hausse par rapport à RDNA

Quoi qu’il en soit, AMD fait mention de performances en forte hausse par rapport à la première mouture de l’architecture RDNA équipant notamment les Radeon RX 5700 XT et RX 5700. Lancées l’été dernier, elles se montraient avant tout capables en 1080p et 1440p, et ne supportaient pas le ray tracing. Avec RDNA 2, AMD semble avoir pour ambition de proposer des cartes graphiques capables de rivaliser avec la GeForce RTX 2080 Ti — l’actuel très haut de gamme de NVIDIA. Une excellente nouvelle… mais qui arriverait un peu tard. AMD parviendrait néanmoins à proposer le même gain de performances que lors du passage de son architecture GCN (Graphics Core Next) à son premier design RDNA, l’année dernière.

Le lancement en fin d’année d’une alternative sérieuse à l’offre de NVIDIA pour jouer en 4K, avec du ray tracing, pourrait par ailleurs dynamiser le marché. AMD risque aussi de se livrer à son exercice favori : proposer des tarifs plus attractifs que son rival. La firme en profiterait alors surement pour continuer de grappiller des parts de marché, tout en améliorant son image de marque sur le secteur du GPU dédié, longtemps monopolisé par NVIDIA.