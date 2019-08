Après les RX5700 XT, nous attendons bien sûr plus des cartes graphiques AMD. Lisa Su, grande patronne de l’entreprise, a déclaré que les cartes sous architectures Big Navi à 7nm continuaient leur bonhomme de chemin.

AMD va bon train. Le constructeur américain condamné à rester dans l’ombre d’Intel jusque là ne cesse de briller depuis la sortie de l’architecture Ryzen sur les CPU, et commence à attirer de plus en plus sur le marché des GPU.

Il faut dire qu’avec ses Radeon RX 5700 XT, le constructeur a réussi à proposer des cartes gravées en 7nm pouvant jouer la compétition avec les dernières GeForce SUPER de Nvidia… à moindre coût (non sans malice). Si le milieu de gamme de Nvidia est le plus occupé actuellement, le haut de gamme aura bientôt le droit à ses concurrents.

L’architecture Big Navi d’AMD est en chemin

Suite à la publication des résultats trimestriels de l’entreprise, la patronne d’AMD Lisa Su a répondu à plusieurs questions des actionnaires. L’un de ceux-ci s’enquérait de la sortie de l’architecture NAVI en 7nm haut de gamme et des puces mobiles associées.

Lisa Su a ainsi précisé : « Je dirais qu’ils arrivent. Vous pouvez déterminer que nos plans sur ces produits suivent leur route et que nous avons un riche catalogue en 7nm au-delà des produits que nous avons déjà annoncés pour les prochains trimestres ».

Les AMD Radeon RX 5900 et RX 5800, comme on les surnomme pour le moment sans que rien ne soit officiel, sont donc en chemin et ne semblent pas connaître de déconvenues. Il nous tarde de découvrir ce dont elles seront capables.