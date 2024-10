AMD confirme la date de lancement de ses prochaines cartes graphiques, avec deux grosses améliorations

AMD a été jusqu’à maintenant très discret sur sa prochaine génération de cartes graphiques, alors que les RTX 50 de Nvidia font déjà l’objet de nombreuses fuites et rumeurs.

Lisa Su, PDG d’AMD, a profité de l’annonce des résultats du troisième trimestre 2024 pour évoquer enfin l’architecture graphique RDNA 4 dans un court communiqué :

Le chiffre d’affaires de la division Gaming Graphics a baissé d’une année sur l’autre alors que nous préparons la transition vers nos GPU Radeon de nouvelle génération, basés sur l’architecture RDNA 4. En plus d’une forte augmentation des performances de jeu, RDNA 4 offre des performances de ray tracing significativement plus élevées et ajoute de nouvelles capacités IA. Nous sommes en bonne voie pour lancer les premiers GPU RDNA 4 au début de 2025.

Lisa Su, PDG AMD