AMD confirme l’arrivée de sa technologie FSR4 qui pourrait sauver l’autonomie des PC et consoles portables en jeu

AMD travaille depuis bientôt un an sur la prochaine génération de sa technologie FSR qui va enfin exploiter l’IA, plusieurs années après Nvidia.

AMD dévoile peu à peu sa stratégie concernant sa prochaine génération de cartes graphiques. On sait que le constructeur va d’abord prioriser l’entrée et le milieu de gamme, laissant à Nvidia champ libre sur le segment des GPU ultra puissant (et ultra chers).

Le média Tom’s Hardware s’est entretenu avec Jack Huynh lors du salon IFA 2024 et a pu glaner des informations sur le futur proche d’AMD. C’est sur ce dernier sujet Huyng a enfin confirmé une information qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis l’année dernière : la prochaine version de sa technologie FSR exploitera enfin l’IA et le machine learning.

Le FSR se met enfin à l’IA

C’est précisément sur le marché des consoles PC portables que le numéro de 2 d’AMD a pris son exemple. Pour lui, « la priorité numéro un est l’autonomie de la batterie ». Prenant l’exemple de machines comme la ROG Ally ou la Lenovo Legion Go, il estime être en droit de vouloir « jouer à (Black Myth) Wukong pendant trois heures, et non 60 minutes ». Il s’agit là du même élément de langage utilisé lors de l’annonce du Z2 Extreme, son prochain APU dédié à ces consoles portables.

Jack Huynh évoque pour la première fois le FSR4, qui sera un atout de choix pour ces machines. Précisément, il se focalise sur prochaine version de sa technologie de génération d’images. Il explique pourquoi les versions actuelles ne l’exploitaient pas encore, notamment pour rattraper son retard :

Nous l’avons fait parce que nous voulions un produit avec un délai de mise sur le marché très rapide. Ce que j’ai dit à l’équipe, c’est « Les gars, ce n’est pas là qu’est le futur ». Il y a 9 à 12 mois, nous avons donc complètement réorienté l’équipe vers l’IA.

Pour rappel, Nvidia exploite pleinement des réseaux neuronaux depuis le DLSS 2 introduit en 2020 ainsi que dans sa technologie de génération d’image depuis le DLSS 3 en 2022. Intel utilise ausiss l’IA dans sa technologie XeSS depuis aon arrivée en 2022.

AMD n’utilise pour l’instant en aucun cas ces différentes techniques pour sa solution de mise à l’échelle (upscaling) et génération d’images (frame generation).

Quid du PC ?

Précisons cependant que le PC n’a pas été évoqué dans cette interview, mais on imagine que la partie « reconstruction d’image » du FSR4 bénéficiera aussi d’une telle mise à jour. Si le FSR a l’avantage d’une compatibilité universelle avec les GPU, sa qualité de rendu en mouvement laissait à désirer face à ses concurrents. La dernière version 3.1 visait à corriger ces quelques écueils avec plus ou moins de succès.

Plusieurs questions restent en suspens : est-ce que les prochaines générations de cartes graphiques AMD pour bureau proposeront des unités matérielles dédiées à l’instar des Tensor Cores de Nvidia et XMX de Intel ? Ou bien le FSR 4 exploitera les NPU des PC portables pour une plus large compatibilité ?

Gageons que nous en saurons plus dans les prochains mois et notamment en le 10 octobre prochain lors évènement « Advancing AI 2024 » auquel Frandroid sera présent.