La nouvelle carte graphique RTX 5070 de Nvidia baisse déjà fortement son prix grâce à cette offre

Si votre PC a faim de carte graphique pour faire tourner des jeux et logiciels gourmands, PC Componentes propose la GeForce RTX 5070 par Zotac Ă 569 euros au lieu de 649 euros.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID // Source : Frandroid

La marque Zotac dĂ©cline la GeForce RTX 5070 Ă sa sauce en proposant une version SOLID puissante et dotĂ©e d’un système de refroidissement plus qu’efficace. Ce qui lui permet de proposer des performances stables mĂŞme si vous la solliciter jusque dans ses retranchements. Trois ventilateurs, architecture NVIDIA Blackwell, compatibilitĂ© DLSS 4 et 12 Go de mĂ©moire GDDR7 dĂ©diĂ©e : que ce soit pour jouer ou crĂ©er, elle envoie du lourd. Surtout que sur PC Componentes, vous pouvez Ă©conomiser 80 euros dessus.

Les avantages de la ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID

Le DLSS 4 avec le ray tracing offre un rendu de très grande qualité

Une carte graphique taillĂ©e pour l’IA en jeu et en crĂ©ation

Le système de refroidissement IceStorm 2.0 fonctionne à merveille

La carte graphique ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID est d’habitude affichĂ©e Ă 649 euros. En ce moment sur PC Componentes, vous pouvez la commander pour 569 euros.

Si l'offre mentionnĂ©e dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'oeil ci-dessous afin de dĂ©nicher les meilleures offres pour la Nvidia GeForce RTX 5070.

Une carte compacte qui en a sous le capot

Avec son format SFF-Ready, la ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID s’adresse à celles et ceux qui veulent monter un PC puissant dans un boîtier compact, sans faire de compromis sur les performances. Elle est propulsée par l’architecture Blackwell de NVIDIA et épaulée par 6144 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR7. Elle propose un rendu graphique de haut vol, compatible avec le ray tracing lui-même optimisé par des cœurs RT de 4ᵉ génération, tout en profitant des avancées de la 5ᵉ génération Tensor pour l’IA.

La carte tire pleinement parti de DLSS 4, capable de générer des images à grande vitesse via l’IA. Le système de refroidissement IceStorm 2.0, renforcé par les ventilateurs BladeLink et la fonction d’arrêt automatique Freeze, contribue à maintenir la carte au frais même si vous la sollicitez beaucoup. Elle a beau être compacte, elle reste bien équipée : elle dispose de trois sorties DisplayPort 2.1b et d’un port HDMI 2.1b, capables de gérer jusqu’à quatre écrans en simultané, avec des résolutions allant jusqu’à la 8K à 60 Hz.

Un atout pour les gamers et les créateurs

Les crĂ©ateurs de contenu trouveront aussi leur compte puisqu’elle est compatible NVIDIA Studio et propose des optimisations pour les logiciels de montage, de design et de modĂ©lisation 3D. L’accĂ©lĂ©ration matĂ©rielle par l’IA combinĂ©e Ă la prise en charge du PCIe 5.0 assurent une fluiditĂ© apprĂ©ciable pour les workflows professionnels. Pour les usages plus hybrides, qui mĂŞlent jeu en haute fidĂ©litĂ©, retouches photo ou montage, le tout sur la mĂŞme machine : cette RTX 5070 Solid coche de nombreuses cases.

Quelques rĂ©serves toutefois : avec une consommation de 250 W, elle nĂ©cessite une alimentation robuste (650 W recommandĂ©s) et un boĂ®tier bien ventilĂ©, malgrĂ© son format rĂ©duit. Par ailleurs, si la compacitĂ© est un atout, elle se traduit aussi par un refroidissement un peu plus bruyant lors de longues sessions intensives. Rien de rĂ©dhibitoire, mais c’est Ă prendre en compte au moment de l’achat.

