Lenovo annonce ses nouveaux ThinkPad avec puces AMD Ryzen Pro 4000

Doit-on encore présenter la gamme d’ordinateurs ThinkPad de Lenovo ? Plébiscitée par les professionnels, elle revient plus forte que jamais. Le constructeur a dévoilé pas moins de neuf modèles dont certains intègrant les puces Ryzen Pro 4000 d’AMD.

L’annulation du MWC ne changera pas les plans de Lenovo. Le constructeur vient d’annoncer pas moins de neuf nouveaux PC de sa célèbre gamme ThinkPad. Parmi les principales nouveautés, on notera l’intégration de puces Ryzen 4000 et Intel de 10e génération.

Salués comme outils de productivité, les ThinkPad ont longtemps été boudés pour leur manque de fun, notamment sur l’aspect multimédia. Cette nouvelle génération tente de réconcilier les deux mondes. Lenovo fournit une connectivité Wifi 6, la 4G LTE (sur certains modèles) ou encore les compatibilités Dolby Audio et Dolby Vision.

ThinkPad X13 et X13 Yoga : les ultraportables fins, puissants et abordables

Parmi les modèles les plus séduisants, le ThinkPad X13 (et sa version hybride Yoga) se caractérise par son format compact (13,3 pouces) et son prix abordable (à partir de 849 dollars). Attention, abordable ne veut pas dire mauvais. Le ThinkPad X13 est un petit condensé de technologie.

Sous sa robe en fibre de carbone noire (marque de fabrique de cette gamme), le ThinkPad X13 renferme un processeur Intel de 10e génération, jusqu’à 32 Go de RAM (16 Go pour le Yoga) et jusqu’à 2 To de stockage SSD. Son écran OLED de 13,3 pouces peut afficher les contenus en Full HD ou Ultra HD selon les contenus. La version hybride, elle, est équipée d’une dalle tactile. Notons que Lenovo propose une version Privacy Guard qui utilise la caméra de l’ordinateur pour adapter la luminosité si quelqu’un est derrière vous.

ThinkPad T14, T14s et T15 : best-sellers en vue

Lenovo renouvelle aussi sa série T qui regroupe quelques-uns de ses modèles les plus vendus. Le T490, son best-seller, laisse place aux T14 et T14S, le T15 succède quant à lui au T590.

Le constructeur joue encore une fois la carte de la continuité et conserve un design similaire aux précédentes versions. Comme la série X, la T adopte les puces Intel de 10e génération et peut intégrer jusqu’à 2 To de mémoire SSD. Les T14 et T15 intègrent en prime une carte graphique NVIDIA Geforce MX330.

Lenovo offre la possibilité de choisir un écran 4K ainsi que la fonction Privacy Guard pour les T14 et T14S. Tous ces modèles arriveront au deuxième trimestre 2020 et seront disponibles à partir de 849 dollars.

ThinkPad L14, L15, L13 et L13 Yoga : Lenovo à petit prix

C’est encore un peu cher ? Lenovo a pensé à vous. Avec sa nouvelle série ThinkPad L (L13, L13 Yoga, L14, L15), le constructeur propose l’expérience ThinkPad à partir de 679 dollars. Oh surprise, ils embarquent une puce Intel de 10e génération, mais Lenovo doit faire quelques concessions pour contenir les coûts. Ainsi, les L14 et L15 doivent se « limiter » à 1 To de mémoire SSD (ou 2 To avec un disque dur mécanique) alors que les L13 et L13 Yoga n’ont qu’une seule option : le SSD de 1 To. Autre sacrifice : l’absence de Thunderbolt 3.

Lenovo a surpris son petit monde en annonçant des versions intégrant le Ryzen Pro 4000, nouveau processeur mobile d’AMD. Néanmoins, le constructeur n’a communiqué aucune date de disponibilité pour ces modèles. Les versions Intel débarqueront au deuxième trimestre 2020.