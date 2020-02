Lenovo annonce le Thinkpad X13 : plus fin, plus puissant, moins cher

Lenovo dévoile sa nouvelle gamme de PC ThinkPad. Avec le X13, le constructeur se positionne sur le segment très apprécié des ultra-portables. Plus fin, plus puissant, il se caractérise par son prix très attractif.

16,9 mm d’épaisseur, 1,3 kg. Les mensurations du nouveau ThinkPad X13 le classent parmi les ultraportables les plus légers et compacts du marché. Décliné en version hybride (X13 Yoga), ce nouveau ThinkPad incarne « le cheval de bataille premium » de Lenovo. Chez le constructeur chinois, premium ne rime pas avec tarifs élevés. 849 dollars, voilà le prix d’appel de ce nouveau X13. Pourtant, il ne manque pas d’arguments.

Le ThinkPad passe à l’Intel de 10e génération

Lenovo reprend les codes esthétiques de sa gamme ThinkPad : coque en fibre de carbone noire et châssis mêlant magnésium et aluminium. L’écran OLED se décline en deux définitions : Full HD ou Ultra HD tactile. Une version Privacy Guard (luminosité de 500 nits) permet de gagner en discrétion et ravira les professionnels traitant des données confidentielles.

L’intégration d’un processeur Intel de 10e génération est sans doute la nouveauté majeure. Il peut s’accompagner de 4 à 32 Go de RAM DDR4 et d’un SSD de 2 To maximum. Compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.0, il regroupe deux prises USB-C, dont un Thunderbolt 3, un port microSD, un HDMI, un jack 3,5 mm et deux USB 3.1 Type-A. Notons que Lenovo propose une version 4G/LTE de catégorie 16, parfaite pour les utilisateurs les plus mobiles.

ThinkPad, Think Different

En commercialisant son ThinkPad X13 à partir de 849 dollars (1099 dollars pour la version hybride), Lenovo se montre particulièrement agressif. Pensée pour les professionnels, la gamme ThinkPad a réussi à s’imposer parmi les incontournables du marché. Depuis des années le constructeur chinois résiste aux assauts des concurrents, notamment de Dell et de sa gamme XPS, plus premium, mais aussi plus chère.

D’ailleurs, ces ThinkPad ne sont pas réservés qu’à un public d’actifs. Les étudiants et particuliers au budget plus limité peuvent également y trouver un outil de productivité efficace. En marge de cette annonce, Lenovo a dévoilé une nouvelle gamme de ThinkPad embarquant les puces Ryzen 4000 Pro d’AMD.