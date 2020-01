Avec cette révision du XPS 13, Dell ne réinvente pas son ultraportable. Il faudra attendre le modèle 2020 pour voir des évolutions plus sensibles de l'ordinateur. En attendant, ce Dell XPS 13 reste une belle machine, plutôt bien conçue avec des matériaux nobles, un écran dans la moyenne et des composants internes performants.



On reste bien évidemment sur notre faim du côté du processeur, toujours basé sur l'ancienne architecture Intel en 14 nm. On est également déçu par le calibrage de l'écran, qui mériterait d'être plus précis à ce niveau de prix. Enfin l'autonomie est également en dessous de la moyenne, probablement à cause de l'écran 4K Ce sont ces derniers critères qui nous poussent à être plus sévère avec la machine.



En 2020, on attend désormais mieux sur tous les plans, pour un PC de cette gamme. On espère que c'est ce que le prochain XPS 13 proposera.