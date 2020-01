Prise en main du Dell XPS 13 (2020) : plus d’écran, moins de connectique

Introduction

À l'occasion du CES 2020, Dell nous a invité à prendre en main en avant-première ses nouveaux appareils. Voici le nouveau Dell XPS 13 pour 2020, dont la star principale est très clairement son grand écran.

Le CES 2020 ne va pas tarder à ouvrir ses portes, et de nombreux constructeurs se préparent à dévoiler leurs meilleures nouveautés pour la nouvelle décennie qui commence. Naturellement, le secteur PC est l’un des plus représentés lors de l’événement.

Dell nous a conviés en avance à découvrir ses nouveaux produits. Parmi eux, l’un des plus attendus est bien sûr le nouveau Dell XPS 13 pour 2020, que nous avons enfin pu prendre en main. Voici nos premières impressions.

L’écran du Dell XPS 13 fait tout

Dell n’est pas une marque connue pour changer ses designs du tout au tout, et l’a même revendiqué face à nos questions sur l’événement. Pour autant, difficile de nier que ce nouveau XPS 13 est devenu beaucoup plus séduisant sur cette nouvelle version.

Et cela est bien sûr dû à son nouvel écran au ratio 16:10 intégré dans le même châssis que le modèle précédent. Pas de sacrifice, si ce n’est sur les bordures l’entourant qui sont extrêmement fines (mais n’empêche pas l’intégration en haut du capteur de reconnaissance faciale). Vous pourrez en profiter en définition 4K ou Full HD, avec une option sans couche tactile pour cette dernière définition.

Ils promettent tous de couvrir l’intégralité du spectre sRGB, et 90 % du spectre DCI-P3 pour la version 4K. Avec 500 nits de luminosité annoncés, ils sont capables d’offrir une compatibilité HDR 400. Les écrans Full HD seront par contre plus contrastés, à 1800:1, contre 1500:1 pour la 4K.

Mais trêve de spécificités techniques : ils font tout simplement plaisir à l’œil. Voir le Dell XPS 13 et son design éprouvé épouser une telle diagonale d’écran est extrêmement charmeur, et fait une excellente première impression.

Un touchpad et un clavier élargis

Autre point que l’on espérait voir évoluer sur la gamme : la taille du touchpad et du clavier. Dell l’a compris et a ainsi intégré un clavier plus large, s’établissant sur l’intégralité de la largeur de l’ordinateur cette fois-ci. Pour ce faire, le lecteur d’empreintes/bouton de démarrage est maintenant intégré au clavier.

Le touchpad a également été revu, et est désormais bien plus large. C’était là l’une des petites faiblesses des modèles précédents, qui a enfin été revue sur ce modèle.

On retrouve par la suite les forces de la gamme, à savoir ses finitions premium en aluminium avec fibre de verre pour la version blanche ou fibre de carbone pour la version noire. Un terrain connu, conquis, et toujours efficace qu’aucun concurrent n’a encore fait plier.

Bonjour la dongle life

Mais tout n’est pas rose, hélas. Pour toutes ces améliorations, Dell a dû faire un sacrifice… celui de la connectique. En lieu et place des quatre ports à la norme USB type C jusque là présents, seuls deux sont encore présents.

Il s’agit toujours de deux ports USB type C à la norme Thunderbolt 3 profitant chacun de 4 lanes PCI-E Gen 3 et pouvant tous deux servir de port de charge pour l’appareil, mais il est désormais impossible de feinter : il faudra à la majorité des utilisateurs des dongles pour pouvoir brancher l’intégralité de leurs périphériques.

Dell explique ce sacrifice par la taille prise par ses nouveaux éléments dans l’ingénierie de l’appareil et le fait que les consommateurs sont désormais habitués à utiliser des adaptateurs. C’est effectivement souvent le cas, mais cette nouvelle risque d’en déconcerter plus d’un.

Vous pourrez également compter en sus sur un lecteur de cartes microSD ainsi qu’un port combo jack. Un adaptateur USB type C vers USB type A sera également de nouveau fourni avec l’ordinateur, dans une boîte qu’on nous promet plus premium que jamais. Notez par ailleurs que Dell travaille à rendre tous ses emballages plus écoresponsables, et vise que tous soient recyclables d’ici 2030.

Intel de 10e génération, évidemment

Pas de surprise concernant la fiche technique de ces Dell XPS 13 : ils profiteront de la 10e génération de processeurs Intel. Vous pourrez les configurer avec un Core i3-1005G1, un Core i5-1035G1 ou un Core i7-1065G7, profitant pour le premier d’une puce Intel UHD Graphics ou Iris Plus pour les derniers.

À ceux-là, vous pourrez ajouter de 4 à 32 Go de RAM LPDDR4x cadencés à 3733 MHz. Pour le stockage, les options de Dell iront de 256 à 2 To de SSD PCIe 3.

Du côté de la connectivité, ils ne seront pas en reste. La compatibilité WiFi 6 est assurée par la carte Killer WiFi (intégrée au SoC), quand le Bluetooth 5 sera également de la partie.

Les Dell XPS 13 profiteront d’une batterie de 52 Wh, qui vise une longévité de 19 heures sur les modèles en Full HD grâce aux améliorations des derniers SoC Intel. On attendra de pouvoir tester tout cela bien sûr pour nous en rendre compte.

Prix et date de sortie du Dell XPS 13 (2020)

Le Dell XPS 13 sera à nouveau disponible en noir (fibre de carbone) ou en blanc (fibre de verre).

Son prix de départ est annoncé à 999,99 dollars dans sa configuration la plus modeste. Les prix en euro nous seront très bientôt communiqués.

Il sera disponible dès le 7 janvier en France.

Galerie photo du Dell XPS 13 (2020)