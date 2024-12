Après le Black Friday, Lenovo déstocke l’un de ses puissants PC portables gaming avec RTX 4060 + Ryzen 7

Avec sa fiche technique, le Lenovo LOQ 15 offre des prestations solides pour combler les joueurs et joueuses assidus. Et, aujourd’hui, les intéressés économiseront plus de 400 euros grâce à cette promotion disponible sur le site officiel.

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 et une puce AMD Ryzen 7, le PC portable LOQ 15 de Lenovo est une bonne pioche pour qui cherche un laptop gamer performant capable de faire tourner les jeux ultra dans de bonnes conditions. Et, pour couronner le tout, le constructeur vous fait économiser plus de 30 % sur ce modèle.

Les points positifs du Lenovo LOQ 15ARP9

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Une RTX 4060 associée à une puce AMD Ryzen 7 7435HS

16 Go de RAM DDR5 + 512 Go SSD NVMe

Avec un prix barré à 1 199 euros, le PC portable Lenovo LOQ 15 est en ce moment proposé à 774,99 euros sur le site officiel de la marque grâce au code BLACKFRIDAY.

Une machine bien équipée pour le jeu

Le Lenovo LOQ 15ARP9 s’adresse aux gamers et gameuses en quête d’une machine performante. À commencer par son écran IPS, qui profite d’une définition Full HD sur une grande diagonale de 15,6 pouces. L’ensemble est très réactif grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour un gaming fluide et des images nettes et sans latences en toute situation.

De plus, vous pourrez compter sur l’apport d’une carte Nvidia GeForce RTX 4060, qui permet de lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features de Nvidia activées telles que le ray-tracing, qui offre des effets de lumière plus réalistes et le DLSS, qui se charge d’améliorer la définition de l’image tout en gardant le même taux de FPS.

Aussi à l’aise pour les tâches du quotidien

Pour assurer de bonnes performances au quotidien, le laptop de Lenovo s’équipe d’un processeur AMD, le Ryzen 7 7435HS à huit cœurs cadencé à 3,1 GHz (et boost jusqu’à 4,5 GHz) avec 16 Go de RAM. Il va pouvoir supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). Ajoutons à cela un SSD de 512 Go pour plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits.

La plupart des appareils nomades destinés au gaming ne sont pas réputés pour leur compacité et leur légèreté. Ce modèle Lenovo est assez imposant, avec 2,38 kg sur la balance et 25 mm d’épaisseur. Son châssis a l’avantage d’apporter une connectique complète : trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet, et une prise casque. Enfin, on le sait, les laptop gaming ne sont pas réputés pour être très endurant et avec une batterie de 60 Wh, il devrait assurer entre 6 à 7 heures d’utilisation.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

