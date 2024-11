Les nouveaux TV 4K QD-Mini LED 144 Hz de Xiaomi sont déjà des bons plans

Xiaomi vient de lancer une nouvelle gamme TV : la série S Mini LED, dont les références embarquent un écran QD-Mini LED rafraîchi à 144 Hz. Leur gros point fort, c’est leur prix étonnant pour de telles fiches techniques. Le modèle de 55 pouces est par exemple proposé à 599 euros.

Xiaomi n’est pas forcément une marque à laquelle on pense directement quand on souhaite s’acheter un nouveau téléviseur. Si le fabricant chinois demeure pour l’instant assez timide sur le marché des TV, il a tout de même récemment dévoilé plusieurs gammes, à l’image des modèles d’entrée de gamme Xiaomi TV A et TV A Pro, ou encore des TV géants de 85 et 100 pouces. La marque vient aussi de lever le voile sur des TV équipés de dalles Mini LED rafraîchies à 144 Hz, réunis dans la gamme S Mini LED. Leur principal point fort ? Leur excellent rapport qualité/prix. Le modèle de 55 pouces coûte par exemple moins de 600 euros, ce qui est assez rare sur le marché.

Les atouts du Xiaomi TV S Mini LED

Une dalle QD-Mini LED rafraîchie à 144 Hz

Compatible Dolby Vision IQ, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Actuellement, le Xiaomi TV S Mini LED de 55 pouces est proposé à 599 euros sur le site de Xiaomi, contre 799 euros pour le modèle de 65 pouces et 999 euros pour celui de 75 pouces.

Une dalle extra-fluide et riche en contrastes

Le Xiaomi TV S Mini LED est tout d’abord un téléviseur particulièrement élégant avec son écran sans bord et son cadre métallique sobre. Autant dire que la marque a mis l’accent sur l’immersion en proposant un tel design. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c’est bien évidemment son écran QD-Mini LED 4K, qui, grâce au système de rétroéclairage Mini LED, offre un rétroéclairage plus précis, des contrastes plus profonds avec moult détails y compris dans les zones sombres, et un rendu des couleurs plus fidèle tout en gardant une luminosité élevée. Les images sont donc hyper réalistes. La marque promet même une réduction significative des effets de halo ainsi qu’une luminosité maximale de 1 200 nits. Et pour couronner le tout, la dalle du Xiaomi TV S Mini LED couvre 94 % du spectre DCI-P3 et propose donc une palette de couleurs très étendue.

Autre avantage de la dalle du Xiaomi TV S Mini LED : son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui augure une fluidité exemplaire et une absence totale de flou de mouvement dans les images rapides. Les films, les matchs ou encore vos sessions gaming auront une tout autre saveur. Par ailleurs, on peut aussi compter sur la présence du mode Filmmaker (qui permet de profiter de la qualité d’image souhaitée par les cinéastes) ainsi que de compatibilités avec les normes Dolby Vision IQ et HDR10+. Côté son, on a droit à du Dolby Atmos et même à une certification IMAX Enhanced, pour une expérience audio vraiment immersive.

Un TV pour les gamers

Le Xiaomi TV S Mini LED est aussi idéal pour le gaming avec ses deux ports HDMI 2.1 qui autorisent l’affichage 4K@120fps avec la technologie MEMC (Motion estimation, Motion Compensation) pour des images bien nettes et toujours fluides. Un mode Game Boost permet même de faire grimper le taux de rafraîchissement à 240 Hz, c’est dire. Le mode VRR (Variable Refresh Rate) qui combat les déchirures d’écran, est aussi de la partie, de même que la compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium. En d’autres termes, le téléviseur nous fait profiter d’un gameplay bien réactif et fluide, sans saccade.

Enfin, ce téléviseur est animé par le système Google TV, qui propose une interface bien fluide et intuitive, sur laquelle on retrouve les très nombreuses applications du Play Store. Les principales plateformes de streaming sont évidemment disponibles. Et Google oblige, Google Assistant est aussi de la partie, de même que la fonction Chromecast, pour diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K (QLED ou OLED) du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.