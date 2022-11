Matter est enfin lancé : une flopée de produits compatibles arrivent

Ça y est, Matter est enfin lancé. Le protocole informatique pour les objets connectés a pour but d'unifier les interactions entre les différents appareils et écosystèmes afin de rendre la maison connectée plus facile d'utilisation. Plusieurs produits vont être mis à jour pour accueillir Matter tandis que d'autres ont déjà été présentés.

Ce 3 novembre avait lieu à Amsterdam l’événement de lancement de Matter par la Connectivity Standards Alliance (CSA). L’occasion pour les fabricants d’objets connectés de présenter leurs premiers produits compatibles avec cette norme.

Comment Matter va révolutionner la maison connectée

La promesse formulée par la CSA (à ne pas confondre avec le CSA français) est ambitieuse : unifier tous les objets connectés pour rendre l’univers de la maison connectée facile à prendre en main. Elle veut simplifier la configuration des produits et améliorer leur interopérabilité. C’est pour cela que la norme Matter 1.0 avait été lancée au début du mois d’octobre.

La configuration se veut simpliste au possible : on branche un objet connecté, une notification apparaît sur le smartphone ou dans l’application domotique que l’on utilise et en un clic, on peut l’ajouter à son système connecté. L’objectif : effacer les problèmes de compatibilité entre les produits et les applications et assurer leur intéropérabilité. Aussi, on peut utiliser un objet connecté dans plusieurs applications simultanément. Tout cela va de plus aider les développeurs qui pourront toucher plus de personnes.

Un des intérêts de cette interopérabilité, c’est la création de scénarios complexes qui intègrent plusieurs objets connectés. Le déclenchement de votre réveil connecté pourrait ouvrir les stores, allumer la cafetière et lancer un bulletin d’information par exemple. Si c’est techniquement possible sans Matter, ce n’est pas chose aisée : il faut que chaque objet connecté soit compatible avec la même application domotique et de façon suffisamment poussée.

Les constructeurs présentent de nouveaux produits Matter et des mises à jour vers la norme

Plusieurs membres de cette « alliance » ont présenté leurs produits Matter, couvrant ainsi plusieurs catégories de produits comme les capteurs de présence, de météo, les prises connectées, les serrures, tout ce qui touche à l’éclairage, mais aussi les différents ponts et applications logicielles. C’est le cas pour l’application Google Home qui a intégré récemment le protocole en plus d’un relooking complet. L’application Maison d’Apple profitera aussi du standard dans une mise à jour ultérieure, ou encore SmartThings de Samsung, qui avait mis en place un programme d’accès anticipé auprès de certains constructeurs d’objets connectés.

Comme l’a fait remarquer le journaliste de Numerama Nicolas Lellouche sur Twitter, « au lancement[…] , Matter ne supportera que quelques catégories. Il faudra attendre pour les caméras, les aspirateurs, les routeurs, les détecteurs de fumée, etc. ». La CSA travaille néanmoins sur de nouveaux types de produit comme les caméras de surveillance, les fermetures de portes, les capteurs de contrôle de qualité de l’air ou encore les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

La CSA a annoncé que « 190 produits ont été certifiés ou sont en attente de tests et de certifications ». Parmi les marques présentes à l’événement, on comptait Amazon, Google, Samsung, Signify (Philips Hue et WiZ), Arm, Apple, Ikea, Legrand, Somfy, Nanoleaf ou encore TCL.

Amazon a d’ailleurs indiqué que cette norme sera disponible sur plus de 100 millions d’appareils Echo et eero. XDA Developers rapporte d’ailleurs que 17 appareils Echo passeront à Matter d’ici à la fin de l’année. Pour les autres produits ainsi que pour la prise en charge d’iOS, il faudra attendre début 2023.

Du côté de Philips Hue, le pont Hue Bridge sera mis à jour prochainement de façon automatique vers Matter pour rendre compatibles ses produits grâce à cet intermédiaire. Aussi, un accès anticipé a été ouvert pour les développeurs à cette mise à jour. Chez Nanoleaf, quatre nouveaux produits ont été présentés, à savoir quatre ampoules et une bande LED. D’autres produits d’éclairage connecté seront présentés au CES 2023, sans qu’on en sache davantage.

