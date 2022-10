Matter arrive enfin sur Google Home qui profite d’un relooking complet

Google fait un pas de plus vers la démocratisation de Matter en instaurant le protocole dans Google Home. L'entreprise en profite pour mettre à jour ses objets connectés Nest avec l'arrivée de Matter, tout en revoyant entièrement son application domotique.

Il s’en passe des choses du côté de Google ces jours-ci. Après la présentation de son routeur Nest Wifi Pro et à quelques jours de son événement Made by Google, avec la présentation des Pixel 7 et 7 Pro ainsi que de la Pixel Watch, Google en a encore dans son sac. Au programme : l’arrivée de Matter dans Google Home et dans les objets connectés de Google, mais aussi le redesign complet de l’application Google Home.

Matter arrive dans Google Home, Google met ses objets connectés à jour

Le protocole domotique Matter arrive donc dans Google Home et sur les produits connectés de Google (écrans, enceintes, routeurs, etc.). Ces derniers pourront également contrôler les appareils compatibles avec Matter. Pour le moment, il s’agira d’une prévisualisation publique pour tester le protocole et pour que Google puisse avoir des retours d’expérience. Le lancement final interviendra plus tard dans l’année.

Aussi, Google va instaurer Fast Pair pour Matter, sa fonction d’appairage rapide. Dans la pratique, notre smartphone Android pourra détecter automatiquement un appareil Matter pour pouvoir le configurer rapidement.

L’application Google Home profite d’un relooking complet

Google axe le redesign de son application de contrôle d’objets connectés autour de la personnalisation. Un onglet « Favoris » y fait son apparition, ce qui permet d’avoir une vue des appareils domotiques que l’on souhaite contrôler, que ce soit un thermostat, une caméra de surveillance ou une serrure connectée. On peut déclencher rapidement des actions ou des scénarios.

Un nouvel espace permet d’accéder à nos appareils qui sont regroupés par catégories : lumières, caméras, thermostats, périphériques réseau, etc. Aussi, on trouve désormais un lecteur multimédia, « qui vous permet de voir ce qui est diffusé dans votre maison. Vous pouvez rapidement régler le volume ou accéder à la télécommande lorsque vous souhaitez changer de chaîne ». Il ne s’agit que d’une première étape puisque Google annonce que de nouvelles options de personnalisation seront disponibles l’année prochaine.

Un autre onglet fait son apparition : « Automatisations ». Il offre la possibilité de créer plus simplement des automatisations et des routines, notamment grâce à l’arrivée de Matter, pour lier les actions de plusieurs appareils. Pour aller plus loin, Google Home va disposer début 2023 d’un véritable éditeur de script.

Un redesign qui concerne aussi les fonctions de Nest, qui permet d’accéder aux enregistrements vidéo des appareils Nest, comme la Nest Doorbell ou la Nest Cam.

Google Home arrive sur les montres connectées et sur navigateur web

Pour pouvoir contrôler plus facilement ses objets connectés via Google Home, l’éditeur de l’application étend son accessibilité aux navigateurs web et aux montres connectées sous Wear OS 3 minimum.

L’application sera disponible sur les montres connectées dès la semaine prochaine et permettra d’allumer ou d’éteindre ses lumières ou encore de gérer le thermostat de son habitation. On pourra aussi recevoir des notifications (d’une caméra de surveillance par exemple). La version web sera accessible à tout le monde dans quelques semaines et toutes les fonctionnalités de l’application seront disponibles.

