De x4 à x9 : ce nouvel objectif va enfin permettre de vrais zooms sur smartphone

En amont du CES de Las Vegas, LG Innotek a dévoilé un module photo pour smartphone permettant de passer d'un zoom x4 à x9. Le fournisseur pourrait prochainement équiper les smartphones de plusieurs constructeurs.

Au même titre que les processeurs, les écrans ou les capteurs photo, les constructeurs de smartphones passent par des fournisseurs pour intégrer les objectifs photo proposés au dos de leurs smartphones. Si les principaux acteurs pour les capteurs sont Sony, Samsung ou Omnivision, on retrouve une plus grande diversité de fournisseurs pour les optiques, comme Cowell Optics, Sunny Optical Technology ou… LG Innotek, une filiale du géant coréen.

Comme le rapporte le site américain The Verge, LG Innotek s’apprête d’ailleurs à annoncer un nouvel objectif pour le moins intéressant à l’occasion du CES de Las Vegas qui ouvrira ses portes le 5 janvier prochain. On n’a pas pour habitude sur Frandroid de faire le tour des nouveautés en matière d’objectifs de smartphones, mais le module présenté par la firme se veut particulièrement atypique en cela qu’il permettra un zoom optique glissant.

Concrètement, l’écrasante majorité des smartphones sont équipés d’objectifs à focale fixe, c’est-à-dire que les lentilles sont immobiles au sein de l’optique. Il est bien évidemment possible de « zoomer », mais cela se fait par palier. Ainsi, sur un smartphone comme l’iPhone 14 Pro, on a en fait droit à trois appareils photo avec chacun une focale fixe équivalent 13, 24 ou 77 mm. S’il est possible de passer par des longueurs focales intermédiaires, cela se fait nécessairement via un zoom hybride, utilisant à la fois un second capteur, mais également un agrandissement numérique de l’image.

Un objectif permettant de passer du zoom x4 au zoom x9

Le module photo présenté par LG Innotek vient justement répondre à ce besoin. Dans le détail, le constructeur indique pouvoir réaliser un zoom glissant de x4 à x9 avec cet objectif. Concrètement, en partant d’un objectif principal grand-angle équivalent 25 mm, le zoom optique de LG Innotek pourrait permettre d’atteindre toutes les longueurs focales entre 100 et 225 mm. On ignore cependant quelle sera l’ouverture focale — et donc la luminosité — proposée par cet objectif sur l’ensemble de ces valeurs de grossissement.

Rappelons par ailleurs que LG n’est pas le seul fournisseur à travailler sur un véritable zoom optique glissant sur smartphone. Sony a intégré un module similaire sur son Xperia 1 IV. Celui-ci permet de passer d’une longueur focale de 85 à 125 mm, mais au détriment de la luminosité avec une ouverture de f/2,3 à f/2,8 et avec un capteur de petite taille. On ignore par ailleurs pour quelle taille de capteur le module photo de LG a été conçu.

Surtout, le principal intérêt du module photo développé par LG Innotek est qu’il pourra être proposé à tous les constructeurs de smartphones du marché. Contrairement à celui de Sony, développé en interne pour ses propres appareils, le module de LG pourra aussi bien être intégré à des smartphones d’Oppo, de Xiaomi, de Samsung ou d’Apple — déjà client de LG Innotek. Reste à voir si les constructeurs s’en empareront dans les prochains mois.

