L’iPhone 14 utiliserait un module selfie prévu pour l’iPhone 15 initialement

Selon certaines informations en provenance de Corée du Sud, Apple intègrerait cette année à l'iPhone 14 une caméra frontale plus performante et qui était à l'origine destinée à l'iPhone 15.

La présentation des appareils photo des smartphones prend de plus en plus de place lors des présentations à mesure que la qualité des capteurs utilisés s’améliore. Nous avions pu voir l’an dernier Apple apporter quelques nouveautés intéressantes comme le mode Cinématique ou les formats ProRAW et ProRes à l’arrière, mais la firme apporterait cette fois-ci des améliorations significatives à ces capteurs avant également.

Une défaillance d’un fournisseur chinois

Il semblerait que la caméra frontale fasse en effet partie des grandes mises à jour à venir sur les prochains modèles d’iPhone 14 selon le site coréen Korea IT News.

Cette information est à prendre avec des pincettes, mais la Pomme chercherait à se fournir du côté de la Corée pour ses prochaines caméras selfie. Cela semble correspondre avec d’anciennes rumeurs de l’analyste Ming-Chi Kuo qui annonçait lui aussi des nouveautés à venir sur la caméra frontale de l’iPhone 14.

Un capteur initialement destiné à sortir l’année prochaine

Apple ferait confiance à LG Innotek et à Sharp pour ces nouveaux capteurs. Ce serait la toute première fois que la firme californienne choisit un fournisseur coréen pour fabriquer son capteur frontal. Ce composant serait acheté assez peu cher par Apple et coûterait trois fois moins cher que la caméra arrière, mais il deviendrait désormais un composant haut de gamme du prochain smartphone d’Apple selon le site coréen.

Selon cette source, l’entreprise aurait initialement prévu de garder ces capteurs pour l’iPhone 15, mais a dû revoir son calendrier à la hâte. Cela étant apparemment dû à des problèmes de qualité rencontrés lors de tests au moment de la production des modules selfie en Chine. Le fournisseur chinois en question aurait donc été remplacé et LG Innotek se serait retrouvé à devoir fournir en remplacement les caméras avant de l’iPhone 14.

Des rumeurs qui se rejoignent

Cette rumeur n’est pas la seule concernant une amélioration de la caméra frontale des prochains iPhone. En effet, un tweet de l’analyste Ming-Chi Kuo datant d’avril dernier faisait déjà état d’une nouvelle caméra avant qui gagnerait un autofocus, mais aussi une plus grande ouverture.

Ce nouveau capteur permettrait donc d’obtenir de meilleurs résultats en situation de faible luminosité, mais également un meilleur flou d’arrière-plan pour les portraits. Les iPhone 14 profiteraient désormais d’une ouverture de f/1,9 contre f/2,2 actuellement. Ce changement interne s’accompagnerait également d’un nouveau design puisqu’Apple abandonnerait enfin la fameuse encoche de ses smartphones et adopterait pour la première fois un nouveau design avec un double poinçon qui abriterait à la fois ce nouvel objectif, mais également tous les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale 3D.

