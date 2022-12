MSI annonce le premier PC (trans)portable avec écran Mini LED 4K et 144 Hz

Le Titan GT de MSI est de retour. Le PC portable gaming le plus massif du constructeur taïwanais sera lancé à l'issue du CES 2023 avec une belle particularité pour se démarquer : une dalle Mini LED 4K capable de monter à 144 Hz. Une première sur laptop, assure la marque.

Le Titan GT n’est pas le genre de PC portable qu’on oublie facilement, et il y a une raison à cela : sa taille. Malgré un affinage opéré l’an passé, l’appareil reste l’un des plus massifs du marché. Il compte pourtant revenir début 2023 avec des composants encore plus performants, mais aussi, et surtout avec un nouvel écran.

En l’occurrence, MSI voit les choses en grand et annonce en amont du CES 2023 que l’appareil sera le premier PC portable au monde à s’appuyer sur une dalle Mini-LED 4K et 144 Hz de 17,3 pouces. Cette nouveauté ne concernera vraisemblablement que les moutures les plus haut de gamme du produit, qui devrait du reste se monnayer au prix fort. Pour rappel, le modèle 2022 se négociait déjà entre 4000 et 6000 euros environ. Selon toute logique, MSI devrait peu ou prou conserver cette fourchette tarifaire pour sa mouture 2023. Difficile d’aller tellement plus haut de toute façon.

Un PC portable gamer surpuissant… dont on ne sait pas grand-chose d’autre

Notez qu’hormis ses capacités en matière d’affichage, on ignore la plupart des spécifications de ce nouveau « Titan GT77 HX 13V ». MSI promet pour l’instant « une puissance de calcul de pointe », tout en évoquant les « performances des GPU GeForce de nouvelle génération pour ordinateurs portables ». L’appareil devrait donc être motorisé par une combinaison de processeurs Intel Core « HX » de 13e génération et de cartes graphiques NVIDIA RTX 4000 mobiles.

En 2022, le Titan GT77 le plus haut de gamme était pour rappel motorisé par un Core i9-12900HX, 64 Go de DDR5 et une RTX 3080 Ti (montant à 175 W de TGP).

S’il faudra attendre une semaine environ avant de découvrir ce qu’il a dans le ventre, MSI en dit quand même un peu plus sur l’appareil… ou du moins sur son écran. On apprend notamment que sa dalle 4K Mini-LED sera certifiée VESA DisplayHDR 1000 et profitera d’un temps de réponse de 3 ms. Une qualité d’affichage de haute volée, de ce fait, pour un produit qui ira courtiser les joueurs les plus fortunés.

