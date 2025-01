Du processeur au SSD : voici comment donner un coup de jeune à votre PC de jeu avec les offres des Gaming Days

Les soldes sont peut-être terminées, mais cela ne signifie pas qu’il est n’est plus possible de faire de bonnes affaires. En ce moment, et pour quelques jours seulement, PcComponentes propose de nombreuses promotions sur son catalogue gaming dans le cadre de ses Gaming Days.

Il suffit de jeter un œil au calendrier des sorties de jeu vidéo pour se rendre compte que l’année 2025 sera un excellent cru. Et si tout le monde n’a pas forcément le budget pour adopter une RTX 5080 (et encore moins une RTX 5090), il existe des tas de façons de donner un petit coup de jeune à sa configuration pour accueillir les prochaines sorties comme il se doit.

En ce moment, par exemple, PcComponentes propose une vaste sélection de produits gaming et composants PC à prix réduit dans le cadre de ses Gaming Days. L’opportunité de trouver un processeur, un GPU, un SSD, un moniteur ou même une configuration complète avec des réductions pouvant monter jusqu’à 40 %. À condition de ne pas trop traîner, ces offres arrivant à leur terme le 2 février prochain.

Découvrir notre sélection d’offres gaming chez PcComponentes :

AMD Ryzen 7 7800X3D : sans doute l’un des meilleurs processeurs du moment

Sorti l’année passée, le Ryzen 7 7800X3D demeure encore à l’heure actuelle l’un des meilleurs processeurs disponibles sur le marché. Véritable bête de puissance tout en restant économe sur le plan énergétique, il bénéficie d’une excellente réputation grâce à ses excellentes performances en jeu. Son atout ? La présence de la 3D V-Cache et son double impact sur la chaleur et la consommation électrique. Deux facteurs qui n’augmentent pas la puissance brute, mais évitent les baisses de performance et permettent un fonctionnement optimal en toute circonstance.

Que vous souhaitiez monter une nouvelle configuration parée pour les années à venir, ou bien donner un coup de fouet à votre configuration actuelle, le Ryzen 7 7800X3D est sans le doute le choix le plus indiqué. Actuellement proposé en promotion à 480 euros, il s’agit sans doute de l’un des rapports performance prix les plus intéressants du moment.

ASUS RTX 4060 Ti EVO OC Double : un rapport performance prix imbattable pour jouer en 1080p

Vous souhaitez monter une configuration gaming efficace et pas trop onéreuse ? La RTX 4060 Ti EVO OC de chez ASUS est sans doute la carte graphique qu’il vous faut. Le plus modeste des GPU de la série RTX 40 possède, en effet, l’un des meilleurs rapports performance prix disponible à l’heure actuelle, pour peu que la 2K ou la 4K ne vous intéresse pas.

Pour un prix fixé à 426 euros en ce moment, cette carte bénéficie de nombreux avantages comme le DLSS 3, l’encodage et le décodage AV1, une consommation électrique maîtrisée (160 W à peine) et surtout, d’excellentes performances en 1080p. Petit plus de ce modèle signé ASUS, son petit gabarit qui permet de monter facilement un PC doté d’un faible encombrement.

Western Digital Black SN770 : un stockage rapide et efficace pour booster votre PC

Lorsque l’on possède une configuration un tantinet vieillissante à qui l’on souhaite donner un coup de jeune, la solution la plus simple et la plus économique consiste souvent à remplacer son HDD par un SSD flambant neuf, ne serait-ce que pour économiser sur les temps de chargements. À ce titre, le SN770 de Western Digital est un excellent candidat dans la mesure où il offre une vitesse de lecture pouvant atteindre 5 150 Mo/s et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 4 850 Mo/s. De quoi booster votre PC et charger vos jeux en quelques secondes.

Économe en énergie, chauffant très peu, il permet aussi d’accroître de manière significative le stockage de votre machine avec ses 2 To. Garanti 5 ans, ce SSD est actuellement vendu seulement 109 euros par PcComponentes.

LG UltraGear 27GSC60QC-B : jouez en QHD sans vous ruiner

Une bonne configuration de jeu, ce n’est pas uniquement une bonne tour. Le choix de l’écran est aussi primordial si l’on souhaite obtenir une expérience impeccable sur tous les points. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe désormais des moniteurs de très bonne facture à des prix très raisonnables. C’est le cas du LG UltraGear 27GS60QC-B, un écran QHD (2560 par 1440 pixels) incurvé de 27 pouces qui bénéficie d’un très bon taux de rafraîchissement à 180 Hz et d’un temps de réponse à 1 ms.

Cette dalle IPS se démarque aussi par la présence de nombreuses fonctionnalités comme la prise en charge du HDR10, la compatibilité G-Sync et FreeSync ainsi qu’une technologie anti-scintillement pour un meilleur confort visuel. Côté connectique, deux ports HDMI 2.0 et un port DisplayPort 1.4 lui offrent une jolie polyvalence. Le UltraGear 27GSC60QC-B est disponible à 158 euros jusqu’au 2 février prochain.

Si vous vous moquez de la 2K, vous pouvez opter pour le G27C4X de chez MSI. Un moniteur Full HD de 27 pouces, lui aussi incurvé, qui brille grâce à son taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 250 Hz (avec un temps de réponse de 1 ms seulement). Compatible FreeSync, équipé de deux ports HDMI 2.0 et de ports USB, cet écran est actuellement vendu à 187 euros.

PcComponentes : la nouvelle référence en matière de matériel PC

PcComponentes lance une série de promotions autour gaming certes, mais c’est quoi exactement PcComponentes ? Eh bien, il s’agit tout simplement d’un site de vente en ligne, basé en Espagne, spécialisé dans le PC (périphériques, composants, machines) et les nouvelles technologies. Un revendeur spécialisé dont la réputation dépasse les frontières ibériques, et à raison, car l’enseigne propose des prix parmi les meilleurs du marché et un service impeccable.

