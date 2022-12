Lenovo met à jour ses ThinkPad X1 : les derniers Intel Core arrivent pour parfaire la formule

À l'approche du CES 2023, Lenovo a annoncé bon nombre de nouveaux produits, dont deux ordinateurs de la gamme professionnelle ThinkPad X1 : les ThinkPad X1 Carbon Gen 11 et X1 Yoga Gen 8. De quoi intégrer la douzième génération de processeurs Intel dans ces ordinateurs portables.

Lenovo est un habitué des salons comme l’IFA 2022, où nous avions pu prendre en main le Lenovo X1 Fold, son PC pliant vraiment impressionnant. C’était aussi l’occasion de dévoiler de nouveaux ordinateurs portables comme les ThinkBook en septembre dernier à Berlin. Pour préparer le CES 2023 qui aura lieu à la rentrée, Lenovo a présenté deux nouveaux ordinateurs de sa gamme phare, ThinkPad X1 : les Carbon Gen 11 et Yoga Gen 8, livrés avec Windows 11. Mais ce n’est pas tout, puisque la marque renouvelle toute sa gamme d’écran PC.

Jusqu’à 64 Go de RAM et 2 To de SSD ainsi que les derniers processeurs Intel

La fiche technique de ces deux ordinateurs est pour le moins impressionnante. Selon les configurations, on pourra avoir jusqu’à 64 Go de RAM en LPDDR5 et 2 To de stockage en SSD PCIe NVMe. Pour faire tourner le tout, une carte graphique dédiée est intégrée, l’Intel Iris Xe Graphics. Lenovo équipe ses deux nouveaux ordinateurs portables des derniers processeurs d’Intel, ceux de la douzième génération, jusqu’à l’Intel Core i7.

Du côté de la connectivité, les deux modèles sont équipés du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Certaines versions sont compatibles 4G ou 5G via une carte nanoSIM ou une eSIM.

De beaux écrans Oled de 14 pouces

Les ThinkPad X1 Carbon Gen 11 et Yoga Gen 8 disposent tous les deux d’un écran OLED de 14 pouces. Pour le Carbon Gen 11, il s’agit d’une dalle avec une définition 2,8K HDR 500 et dont la luminosité peut monter à 400 cd/m². Quant au Yoga Gen 8, il dispose d’une dalle 4K en définition WQUXGA et peut monter à 500 cd/m². Ces deux machines ont droit à Lenovo View, une fonction qui évite une trop grande émission de lumière bleue, certifiée par TÜV Rheinland. Elles sont respectivement d’un poids de 1,12 et 1,38 kg.

La principale différence entre ces deux modèles, c’est que l’écran du Yoga Gen 8 est réversible et peut être utilisé comme une tablette tactile.

Ces deux ordinateurs portables embarquent du Dolby Atmos et du Dolby Voice, qui peut supprimer le bruit ambiant grâce à une intelligence artificielle. Aussi, Lenovo précise que « tous les ThinkPad X1 sont équipés d’un obturateur de caméra mécanique pour une meilleure confidentialité ».

Prix et disponibilité des nouveaux ThinkPad X1

Ce binôme sera disponible à la vente à partir d’avril 2023 :

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 11 devrait commencer à 1 599 euros ;

Le ThinkPad X1 Yoga Gen 8 devrait commencer à 1 799 euros.

