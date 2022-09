Prise en main du Lenovo X1 Fold : ce PC pliant cumule trois appareils en un

Le Lenovo X1 Fold était à l'IFA 2022, nous avons pu l'utiliser une petite dizaine de minutes.

Qui dit salon dit appareils pas encore tout à fait prêts pour le grand public, mais toujours intéressants à voir et à essayer pour se faire une petite idée des innovations à venir sur le marché. L’IFA 2022 ne fait pas exception. Pour cette année, les écrans pliants et flexibles sont à l’honneur comme avec l’Asus Zenbook 17 Fold Oled.

Le premier vendeur de laptop en France a du souci à se faire, car le numéro un mondial Lenovo fourbit aussi ses armes. Il présente sa deuxième génération de PC pliant, le Lenovo X1 Fold. Nous l’avons vu et nous avons pu passer un peu de temps en sa compagnie.

Une finition déjà très bonne

Premier bon point qui frappe, l’appareil est de très bonne facture. La pliure pour commencer permet de fermer complètement l’appareil, sans laisser aucun espace entre les deux parties de l’écran. L’avantage est immédiat : un gain de place énorme lorsqu’on le plie et en particulier lorsqu’on le compare à son compère de chez Asus.

Le Lenovo X1 Fold (2022) // Source : Frandroid Le Lenovo X1 Fold (2022) // Source : Frandroid Le Lenovo X1 Fold (2022) // Source : Frandroid

Ajoutons que les bordures m’ont paru excessivement fines. Petites notes sympathiques aussi, tous les codes esthétiques de Lenovo : le petit point rouge au milieu du clavier, le revêtement au dos très gratiné.

Accessoires et Windows 11

Cette bonne base a le bon goût d’être accompagnée d’un stand, d’un clavier Bluetooth et d’un stylet. J’ai pu utiliser brièvement ce combo en plaçant l’écran en mode portrait, un usage qui paraît vraiment agréable pour les adeptes de lecture ou de traitement de texte.

Le Lenovo X1 Fold (2022) // Source : Frandroid Le Lenovo X1 Fold (2022) // Source : Frandroid Le Lenovo X1 Fold (2022) // Source : Frandroid Le Lenovo X1 Fold (2022) // Source : Frandroid

L’expérience logicielle m’a semblé plutôt raffinée pour un produit encore au stade de prototype. En effet, lorsqu’on plie le PC en mode Flex à 90°, un clavier apparait sur la partie basse de l’écran. On peut également le faire apparaître ou disparaître à l’envie grâce à des éléments d’interface dédiés. En mode livre, avec la pliure au centre, le PC s’adapte aussi bien vite et passe efficacement la barre des tâches en bas de l’écran. Bref, le Lenovo X1 Fold n’a plus qu’à devenir abordable pour qu’on craque.