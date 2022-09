Lenovo ThinkBook et ThinkVision : une nouvelle gamme de PC et de moniteurs alléchante

Lenovo profite de l'IFA de Berlin pour présenter des nouveaux PC portables. Après l'excellente gamme Yoga Slim, voici les ThinkBook et ThinkVision pour les professionels.

Lenovo passe une bonne année 2022. La firme propose une excellente gamme de PC portables avec les Yoga Slim 7i Carbon du côté des ultraportables, et les Legion pour les gamers. À l’IFA, elle a décidé de passer la vitesse supérieure avec une gamme de produits pour les professionnels. À côté des machines extravagantes comme le ThinkPad X1 Fold, le PC pliable de la marque, ou les lunettes Lenovo Glasses T1, la marque propose des produits plus classiques pour les pros.

Lenovo Thinkbook 16p Gen 3: un ultraportable performant et polyvalent

On commence avec le PC portable Lenovo ThinkBook 16 p Gen 3. Ce nom désigne un PC qui mise davantage sur les performances que sur son ultraportabilité. On y retrouve ainsi un processeur AMD Ryzen 6000-H épaulé par une GeForce RTX 3060 de Nvidia, probablement avec un TGP contenu. On note également un stockage jusqu’à 2 To en double SSD et jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5, avec une batterie de 71 Wh.

L’écran borderless de 16 pouces IPS propose une définition élevée 2,5 K à 60 Hz. Si vous souhaitez jouer avec la machine, Lenovo propose une configuration 165 Hz HDR400.

Parmi les fonctions qui intéresseront les professionnels, il y a le lecteur d’empreintes allié à un TPM pour chiffrer les données et Windows Hello. La caméra est dotée d’un élément permettant d’assurer sa désactivation, pour la vie privée, et le PC intègre un verrou Kensington.

La connectique est également assez complète avec notamment un lecteur de carte SD et un port USB4 USB Type-C, mais aussi deux ports USB-A USB 3,2 Gen 2. Plusieurs ports sont situés à l’arrière de la machine, dont un HDMI, plus facile pour y connecter son écran externe.

Malgré l’accent mis sur les performances, on parle d’un PC portable qui sait relativement rester compact avec un poids de 1,99 kg et les dimensions suivantes : 354,6 x 252 x 19,5 mm.

Le ThinkBook 16 p Gen 3 est disponible à partir de 1999 euros.

Lenovo Thinkvision: une nouvelle gamme de moniteurs

Lenovo présente aussi à l’IFA une nouvelle gamme de moniteurs Thinkvision, dont les noms peuvent légèrement manquer de clarté : les ThinkVision T32p-30, T34w-30, T24i-30, T32h-30 et S25e-30. Sur tous ces moniteurs, Lenovo vise le marché des professionnels avec des écrans à la fois confortables et précis.

Le Thinkvision T32p-30 propose par exemple une diagonale de 31,5 pouces avec une définition 4 K UHD et une dalle LCD IPS. La marque va même jusqu’à proposer un écran 34 pouces incurvé au format 21:9 avec une définition 3440 x 1440 pixels : le ThinkVision T34w-30. Il ne s’agit pourtant pas d’un écran gaming.

Parmis les fonctions qui retiennent notre intention, il y a la possibilité de connecter son PC à ces moniteurs par un simple câble USB-C, et l’intégration d’un port RJ45 Ethernet à l’écran pour en faire une vraie base de station de travail sédentaire. Lenovo met en avant la possibilité de connecter une webcam par le port USB Type-A.

Ces écrans seront lancés à 669 pour le Lenovo ThinkVision T32p-30 et 699 euros pour le ThinkVision T32w-30, à partir de janvier 2023.

Les ThinkVision S25e-30, T24i-30 et T32h-30 sont des déclinaisons plus accessibles de ces nouveaux moniteurs avec des définitions baissant respectivement à 1920 x 1080 pixels pour les formats 24 pouces et QHD pour l’écran 31,5 pouces. Les deux premiers moniteurs récupèrent aussi le connecteur VGA analogique qui est encore utilisé en entreprise. Le T32h-30 garde la connexion USB-C et le port RJ45 des écrans plus haut de gamme.

Sur ces références, les prix tombent à 169, 249 et 549 euros respectivement, avec une sortie prévue pour décembre 2022.

