Nos huit meilleures nouveautés à retenir de l’IFA 2022

Cette semaine avait lieu la grande messe de la tech grand public à Berlin : l'IFA. Nous avons vu de nombreuses nouveautés et décelées quelques tendances. Voici nos produits préférés qu'il fallait retenir.

L’IFA de Berlin est l’un des plus gros salons de l’électronique chaque année. Un événement placé entre août et septembre qui permet aux marques de lancer toutes leurs nouveautés pour la rentrée ou les fêtes de fin d’année. C’est aussi un lieu où les dernières startups viennent présenter leurs projets. Plusieurs de ces produits ou projets nous ont séduits.

Le DTS Play-Fi : une techno simple, multimarque et pratique

Parfois les innovations les plus pratiques sont celles que l’on ne voit pas. Aucun effet « whaou » ici, le Play-Fi est une technologie sans-fil pour gérer tous vos appareils audio à la maison. Ça marche avec plusieurs marques, ce qui permet d’éviter de s’enfermer dans un écosystème de plus. En 2022, la marque s’installe même dans les téléviseurs pour créer facilement du son surround au fil de vos achats d’enceintes.

Sonos n’a qu’à bien se tenir, le DTS Play-Fi promet une latence plus faible entre les appareils. Vous pourrez ainsi passer dans votre cuisine (on admet ici un logement en dehors de Paris) et continuer d’entendre l’émission comme si vous étiez dans le salon, sans aucun écho entre les pièces.

Autre force de DTS Play-Fi, elle utilise le réseau Wi-Fi déjà existant de la maison pour la communication entre les appareils. La synchronisation se fait donc très simplement, et l’on ne se pose pas de question sur la portée des appareils entre eux. Un excellent complément à un réseau mesh.

TCL NXTWear S : jouer à la PS5 avec de simples lunettes

La marque chinoise TCL était présente à l’IFA avec de nombreux produits. On retient les lunettes TCL NXTWear S qui permettent grâce à deux écrans micro-OLED de s’immerger dans une expérience cinéma ou gaming. Pas de réalité virtuelle ou augmentée ici, simplement l’illusion d’avoir un écran géant face à soi. La connexion se fait en HDMI par de l’USB-C ce qui permet d’y connecter une console de jeu comme un PS5 ou une Xbox.

Nous nous sommes essayés à une petite course sur Dirt 5 avec une manette entre les mains. Même sur un salon plutôt bruyant et distrayant, l’expérience était réussie. Avec sa connexion filaire, les lunettes n’utilisent pas de batterie et sont donc très légères. Vivement le lancement avant la fin de l’année pour tester ça dans des conditions plus proche de la normale.

Asus Zenbook 17 Fold OLED

S’il y a bien un produit qui était dans toutes les bouches à l’IFA, c’est le Zenbook 17 Fold OLED. Un écran qui se plie en deux. Vous pouvez le transporter comme une tablette. Vous pouvez le caler et l’utiliser comme une Surface Pro. Vous pouvez le plier à moitié et l’utiliser comme un ordinateur portable classique.

Ce produit a été initialement annoncé au CES, début 2022, mais Asus annonce enfin sa disponibilité : fin 2022, pour 4 000 euros. Oui, c’est cher, effectivement ce n’est pas sans défaut, néanmoins, c’est un produit atypique qui bien nous faire oublier les ordinateurs portables tels qu’on les connaît jusqu’à maintenant. On vous invite à lire notre prise en main, vous pourrez découvrir toutes les subtilités de cette machine pliante.

Lenovo X1 Fold : ça commence à ressembler à un vrai produit grand public (sauf son prix)

Même principe, mais ce coup-ci chez Lenovo, nous avons aussi vu le Lenovo X1 Fold. Le géant chinois en est déjà à sa deuxième itération, celle-ci est donc plus aboutie. L’écran se plie lui aussi, mais on peut aussi le refermer complètement. Il est en outre plus fin.

Le Lenovo X1 Fold (2022) // Source : Frandroid Le Lenovo X1 Fold (2022) // Source : Frandroid

Contrairement à sa première génération, Lenovo a fait le choix de livrer le PC avec un stand en option. L’avantage étant qu’on peut poser l’appareil en position portrait pour profiter de sa dalle de 16,7 pouces tout en hauteur. Le Lenovo X1 Fold coûte tout de même la bagatelle de 3000 euros, avec son clavier, son stand et son stylet.

LG Flex Oled : la marche des écrans pliables pour jouer est lancée

Après la sensation du Corsair Xeneon Flex à la Gamescom, c’était au tour de LG Electronics de dévoiler son moniteur/téléviseur Oled flexible. Pour faire simple, il s’agit basiquement d’un équivalent à l’excellent LG C2 qu’on peut utiliser avec une forme plate ou pliée jusqu’à 900 R.

Bien sûr, cela produit son petit effet. Mais on peut aussi y trouver un véritable usage. Certains jeux ou contenus se prêteront davantage à un usage plat tandis que d’autres comme un jeu de course tireront parti d’une immersion maximale. Le téléviseur est fourni avec un pied qui lui est attaché et qui gère toute la mécanique de pliage. Il offre en outre une bardée de haut-parleurs.

EcoFlow Delta 2

Les centrales électriques, que l’on appelle également power station, ont le vent en poupe. Ces grosses batteries transportables profitent des avancées des voitures électriques, ici on profite donc d’une batterie LiFePO4 (LFP) pour la Delta 2. C’est exactement la composition chimique de la batterie présente sur la Model 3 Propulsion.

Pour l’extérieur, l’intérieur, associée à des panneaux solaires ou non, la Delta 2 est un point d’accès énergétique qui vous apportera une grosse puissance, jusqu’à 2400 Watts en crête, avec une grosse capacité de 1024 Wh. En plus, elle bénéficie d’une connectique exemplaire qui s’adapte à beaucoup de besoins. Oubliez les poches, elle pèse 12 kg.

Le Micro LED en 76 pouces

Le Micro LED, on en parle depuis des années dans les salons internationaux. Pourquoi est-ce que cette technologie fascine les technophiles ? En résumé, elle est autoémissive comme l’OLED (les pixels produisent leur propre lumière), le pic de luminosité est très important (un des points faibles de l’OLED), le temps de réponse est inférieur à la microseconde, et enfin la résistance et la durée de vie sont importantes. Bref, elle combine les avantages de l’OLED et du LCD LED.

Par contre, c’est une encore technologie très coûteuse, on évoque plus de 100 000 euros pour un écran. En attendant, nous avons pu voir la plus petite diagonale, 76 pouces tout de même, et nous pouvons le confirmer : l’OLED a un challenger de taille.

Huawei MateBook X Pro (2022) : le trackpad à retour haptique

Huawei continue son virage vers d’autres univers où l’herbe est plus verte après ses déboires dans les smartphones. Cela passe notamment par les PC et à l’IFA, le géant chinois a dévoilé un nouveau PC ultra haut de gamme innovant et convaincant.

D’apparence, le Huawei MateBook a tout l’air d’un PC tout à fait classique au look premium bien fini. En y regardant une deuxième fois, on découvre une surprise : un pavé tactile bardé de retour haptique et de raccourcis. Glissez votre doigt sur les bords du trackpad et vous pourrez faire varier le son, la luminosité ou encore changer d’onglet, le tout avec des petites vibrations pour aider à vous repérer.

