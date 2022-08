Corsair Xeneon Flex : on a vu l’impressionnant Oled 45 pouces capable de se courber à vos besoins

C'est sans doute la claque technologique de la Gamescom, Corsair présente un écran développé avec LG Display : une belle dalle Oled qui peut se courber.

Les marques tech bien connues des gamers étaient présentes à la Gamescom pour dévoiler quelques nouveaux produits. Corsair était de l’une d’elles pour une surprise et un effet waouh comme les salons tech aiment en proposer. Le Corsair Xeneon Flex est un grand écran de 45 pouces qui peut devenir incurvé à l’envi.

Incurvé ou normal, c’est quand vous voulez

Les écrans incurvés sont très à la mode, notamment chez les joueurs qui peuvent apprécier l’immersion apportée par un écran couvrant davantage le champ de vision. En revanche, cette courbure est souvent une ennemie des créatifs, puisqu’elle tord forcément les dimensions et perspectives.

Source : Cassim Ketfi – Frandroid Source : Cassim Ketfi – Frandroid

Corsair s’est associé avec LG Display pour répondre à ce dilemme en proposant le choix. C’est un écran que l’on peut donc plier manuellement — en appliquant une pression sur les bords — afin de le passer en mode incurvé 800R ou au contraire le refaire prendre son format plat.

Nous avons pu nous y essayer sur l’exemplaire présent à la Gamescom, et le passage d’un mode à l’autre se fait très facilement, sans jamais forcer. La marque nous précise que l’écran est garanti pour 10 000 pliages et dépliage. Il ne faudra donc pas passer d’un mode à l’autre 20 fois par jour.

Au-delà du gimmick, un écran bluffant

Cette innovation de design mise de côté, le Corsair Xeneon Flex impressionne également par sa fiche technique. On est face à un écran Oled made in LG Display dont l’expertise n’est plus à démontrer. Avec sa diagonale de 45 pouces et son format 21:9, le Xeneon Flex affiche 3440 x 1440 pixels.

Côté jeu vidéo, on peut noter une latence de 0,03 ms en GtG et une fréquence montant à 240 Hz, adaptative avec G-Sync et FreeSync Premium.

Hormis les contrastes infinis, les dalles Oled ont l’avantage d’offrir d’excellentes capacités en HDR. Ici, la luminosité maximale est annoncée à 1000 nits.

Quid du burn-in ?

La question du burn-in se pose immédiatement quand on parle d’écran Oled, en particulier sur PC où les éléments d’interface permanents à l’écran peuvent facilement marquer. Corsair promet avoir instauré un système de prévention « qui fonctionne tant l’écran allumé qu’éteint ». La marque ajoute une garantie de trois ans contre le burn-in et les pixels morts.

Source : Cassim Ketfi – Frandroid Source : Cassim Ketfi – Frandroid

Disponibilité et prix

Le lancement du Corsair Xeneon Flex est prévu pour la fin de l’année 2022. Corsair ne dévoile pas le prix, mais on croit comprendre qu’il ne sera pas donné à la vue des caractéristiques avancées. Le prix à payer d’une vitrine technologique.

Le concurrent frontal de ce nouvel écran est clairement l’Alienware 34 QD-OLED qui nous avait convaincus en début d’année. Espérons que Corsair pourra proposer de meilleurs stocks que son concurrent. L’Alienware est difficile à trouver depuis son lancement.

NB : Notre journaliste Cassim Ketfi est à Cologne pour couvrir la Gamescom 2022 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Corsair.