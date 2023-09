Test de l’Acer Predator Helios Neo 16 : audiblement puissant

Jouer sans se ruiner : voilĂ le but de la plupart des consommateurs. Et c'est Ă eux que s'adresse principalement le nouveau Predator Helios Neo 16.

Parler Ă des joueurs PC peut parfois donner l’impression qu’il faut absolument avoir une configuration ultra haut de gamme valant plusieurs mois de salaire pour s’en sortir. Ce n’est Ă©videmment pas vrai, et le PC portable gamer est souvent la bonne option pour accĂ©der Ă une configuration complète, pĂ©riphĂ©riques compris, sans se ruiner. Le Predator Helios Neo 16 incarne la nouvelle game d’Acer pour rĂ©cupĂ©rer les nouveaux processeurs et cartes graphiques de l’annĂ©e 2023, sans trop se ruiner. Mais que vaut vraiment cette nouvelle config ?

Fiche technique

Modèle Acer Predator Helios Neo 16 Dimensions 36,01 cm x 27,99 cm x 28,25 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i9-13900HX Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4070 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 2000 Go Version du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 2600 grammes Fiche produit

La machine est prêtée par Acer pour ce test.

Design

Lorsqu’une machine vise le rapport performances/prix, nous savons d’emblĂ©e que son design ne sera pas fait des matĂ©riaux les plus nobles qui soit. Mais bien que le Predator Helios Neo 16 soit dĂ©finitivement fait de plastique, il ne manque pas pour autant d’atours Ă commencer par les petites insignes de son capot. Nous ne sommes pas sur la tendance actuelle du milieu gaming qui va Ă plus de sobriĂ©tĂ©, mais plutĂ´t Ă un Ă©quilibre entre les lignes d’antan et d’aujourd’hui, avec des symboles et chiffres rappelant l’aspect militaire, mais qui arrivent tout de mĂŞme Ă se fondre dans la masse.

C’est surtout la partie arrière de l’appareil et ses accents bleus qui rappellent la marque Predator, dont c’est la couleur de prĂ©dilection dĂ©sormais. Mais voilĂ : sans ça, nous sommes vraiment sur un « PC gamer » tel qu’on l’imagine, Ă©pais et avec de larges ventilations pour pouvoir faire chanter la configuration puissante qu’il intègre. Le Predator Helios Neo 16 est comme son nom l’indique un appareil d’une diagonale de 16 pouces, et il ne s’en cache pas. Ă€ 2,8 cm d’Ă©paisseur pour un poids de 2,8 kilogrammes, il fait clairement partie des ordinateurs plus « transportables » que portables.

Clavier et pavé tactile

En ouvrant l’appareil, on retrouve le clavier familier de la gamme Predator. Celui-ci est toujours d’aussi bonne facture, avec des switchs classiques qui ont quand mĂŞme une très bonne distance d’activation et un rebond plaisant. Nous sommes loin des claviers mĂ©caniques, mais les gamers portables seront tout de mĂŞme ravis. Nous avons aussi le droit Ă un pavĂ© numĂ©rique complet, bien qu’un peu plus Ă©troit, sur la droite de l’appareil.

Et comme presque toujours chez Acer, c’est du cĂ´tĂ© du pavĂ© tactile que nous ne sommes pas particulièrement impressionnĂ©. En plastique, ce dernier offre une diagonale satisfaisante, mais la glisse a une petite accroche pas particulièrement confortable Ă l’usage. Pour un PC destinĂ© Ă accueillir une souris externe, ce n’est pas un grand mal ceci Ă©tant dit, et il sait remplir son office sans mal.

Connectique

Ă€ gauche du Predator Helios Neo 16, nous retrouvons un port Ethernet, un port USB A 3.2 Gen 1, un lecteur de cartes micro SD et un port combo jack. Ă€ droite, nous pouvons profiter de deux ports USB-A 3.2 Gen 2. Mais c’est Ă©videmment Ă l’arrière que nous retrouvons l’essentiel de la connectique, avec le port d’alimentation, un port HDMI 2.1, et 2 ports USB-C 3.2 Gen 2.

On sent qu’ici, le constructeur y est allĂ© Ă l’Ă©conomie en faisant l’impasse sur le support du Thunderbolt 4, alors que sa configuration est naturellement compatible. On aurait Ă©galement apprĂ©ciĂ© retrouver un lecteur de cartes SD plein format, mais ne soyons pas trop dur pour autant : la connectique intĂ©grĂ©e est vaste et permettra d’interagir avec de nombreux pĂ©riphĂ©riques modernes.

Webcam et audio

Nouvelle Ă©conomie, qui est loin d’ĂŞtre choquante : la webcam intĂ©grĂ©e n’est qu’en 720p, et offre Ă©videmment des clichĂ©s très bruitĂ©s qu’Acer ne vient mĂŞme pas lisser un brin. Mais surtout, la webcam n’est pas compatible avec la reconnaissance faciale, et le Predator Helios Neo 16 n’intègre aucun autre moyen de vĂ©rification biomĂ©trique. La sĂ©curitĂ© est Ă l’ancienne, comme c’est souvent le cas sur les configs gamers accessibles de 2023.

Rien de très attrayant Ă dire non plus sur les haut-parleurs intĂ©grĂ©s Ă la machine. Le son prodiguĂ© par le Predator Helios Neo 16 n’est pas particulièrement haut, mĂŞme Ă plein volume, mais a au moins le mĂ©rite de ne pas saturer. Tant mieux, puisqu’il n’est pas particulièrement bien dĂ©fini, avec des aigus qui prennent largement le pas sur des mediums sans vie, sans compter bien sĂ»r une basse inexistante. LĂ encore, rien de choquant pour cette catĂ©gorie.

Écran

Dans notre modèle de test, le Predator Helios Neo 16 profite d’une dalle IPS LCD de 16 pouces supportant une dĂ©finition maximale de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10. Cette dalle est traitĂ©e mat, et supporte un taux de rafraĂ®chissement maximale de 165 Hz pour un temps de rĂ©ponse gtg de 3ms.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous mesurons une couverture Ă 103,5% de l’espace sRGB pour 73,3% de l’espace DCI-P3. La luminositĂ© maximale est relevĂ©e Ă 544 cd/m², pour un taux de contraste un brin faiblard de 1051:1. La tempĂ©rature de couleurs est Ă 6247K, soit lĂ©gèrement plus chaude que la norme NTSC Ă 6500K, pour un delta E00 moyen mesurĂ© Ă 2,04.

Deux petites dĂ©ceptions donc pour ce Predator Helios Neo 16 : le fait qu’il ne supporte pas l’espace DCI P3, et que son taux de contraste soit un poil trop bas Ă notre goĂ»t. Mais voilĂ : il faut aussi le voir dans le contexte de ses rivaux, qui font souvent eux aussi l’impasse sur le DCI P3 et se contente gĂ©nĂ©ralement d’une luminositĂ© maximale aux alentours des 300 cd/m². Ă€ 544 cd/m² et avec son traitement mat, le Predator Helios Neo 16 restera lisible qu’importe les conditions d’utilisation, et ce mĂŞme en plein soleil. C’est un vrai plus pour ce PC gamer dans sa catĂ©gorie.

Logiciel

Nous connaissons dĂ©jĂ bien la suite logicielle Acer, et celle-ci ne connaĂ®t pas vraiment de mise Ă jour pour le Predator Helios Neo 16. Nous retrouvons donc des logiciels d’un autre âge, qui font le taff sans ĂŞtre particulièrement plaisants ou faciles Ă utiliser, couplĂ© au sempiternel McAfee prĂ©installĂ©.

Mais surtout, la suite gamer Predator Sense qui, comme tous ses compères, permet de rĂ©gler plus finement les performances de l’ordinateur. Tout ça sent un peu le robot des annĂ©es 90, mais elle est fort heureusement compĂ©tente pour ce qu’elle fait et relativement simple Ă prendre en main. Le meilleur atout du Predator Helios Neo 16 est surtout de pouvoir changer ses modes Ă l’aide d’une touche dĂ©diĂ©e sur l’appareil, quand celle servant Ă lancer directement Predator Sense ne sera que rarement utilisĂ©e.

Performances

Notre configuration de test est pourvue d’un Intel Core i7-13700HX, un SoC Intel de 13e gĂ©nĂ©ration Ă 16 cĹ“urs — 8 performances et 8 efficients — et 24 threads, pouvant turbo jusqu’Ă 5 GHz. Il est couplĂ© Ă 32 Go de RAM DDR5, mais surtout une NVIDIA GeForce RTX 4060 Ă 8 Go de VRAM, qui est bien Ă son TGP maximal de 140W dans cette configuration. Sur le stockage, nous retrouvons 1+1 To de stockage en PCIe 4.0, configurĂ©s en RAID 0.

Benchmarks

Qui a dit que l’i9 Ă©tait obligatoire pour avoir un SoC puissant ? L’i7 13700HX intĂ©grĂ© est clairement un très bon joueur, avec un score de 18713 points en multi core pour 1865 points en single core pour un score PCMark 10 global de 7182 points.

C’est peut-ĂŞtre du cĂ´tĂ© de la carte graphique qu’il mĂ©riterait d’avoir une dalle 1080p ou une RTX 4070. En 1440p, les scores de 2621 points sur Speed Way, 5853 points sur Port Royal et 5218 points sur Time Spy Extreme ne sont pas particulièrement impressionnants, mĂŞme s’ils promettent tout de mĂŞme de bonnes performances. Surtout, le score de 24,90 FPS sur le test DirectX Raytracing montre Ă quel point NVIDIA a fait Ă©voluer ses puces dĂ©diĂ©es au ray-tracing, qui sur une version 60 Ă©taient loin d’atteindre un framerate jouable jusqu’Ă la gĂ©nĂ©ration 40. En prime, la stabilitĂ© du Predator Helios Neo 16 est impeccable.

En jeu

La dĂ©finition native intĂ©grĂ©e Ă notre modèle de test est loin d’ĂŞtre la plus optimisĂ©e pour la RTX 4060. PrivilĂ©giez une RTX 4070 ou un Ă©cran 1080p. Ceci Ă©tant dit, nous pouvons voir des scores plutĂ´t bons sur les jeux en dĂ©finition native, avec une moyenne aux alentours des 40 Ă 45 FPS sur des titres très rĂ©cents.

Mais surtout, c’est dans ce cadre d’usage que le DLSS 3 montre tout son intĂ©rĂŞt. Avec la frame generation, les expĂ©riences solo rĂ©ussissent Ă fournir une image fluide mĂŞme en poussant tous les paramètres Ă fond. Nous n’en sommes pas Ă vraiment profiter du 165 Hz, mais le cĹ“ur y est. Toujours est-il qu’en l’Ă©tat, la dalle 1080p sera la plus optimisĂ©e pour ce GPU. Nos tests montrent surtout que cette configuration de test n’est pas la plus Ă©quilibrĂ©e du lot.

Refroidissement et bruit

VoilĂ la plus grande faiblesse du Predator Helios Neo 16. Nous retrouvons des tempĂ©ratures cohĂ©rentes avec un PC gamer classique, avec un pic Ă 57°C en bas de la machine pour 43°C sur le haut de l’appareil, Ă©loignĂ© des doigts. Mais voilĂ : pour tenir ces tempĂ©ratures, le PC envoie ses ventilateurs Ă fond, et ces derniers font Ă©normĂ©ment de bruit. Nous sommes dans la catĂ©gorie dĂ©collage d’hĂ©licoptère ; pensez Ă brancher un casque pour jouer confortablement.

Autonomie

L’Acer Predator Helios Neo 16 embarque une large batterie de 90 Wh, presque Ă la limite des 99 Wh admis en avion. Pour profiter au maximum des capacitĂ©s de l’ordinateur, il faudra obligatoirement le connecter Ă son large bloc d’alimentation de 330W.

CĂ´tĂ© autonomie, il n’y a pas de surprise face Ă une telle configuration. Dans nos tests, il ne tient qu’entre 2 Ă 3 heures d’utilisation bureautique, ce qui le place en dessous de la moyenne de 3/4h retrouvĂ©es sur ses concurrents.

Rien de particulièrement Ă©tonnant ni dĂ©rangeant ceci Ă©tant, puisque ces configurations sont destinĂ©es Ă ĂŞtre transportĂ©es plus qu’Ă ĂŞtre utilisĂ©es loin d’une prise secteur. Mais si vous cherchiez un appareil plus polyvalent, le Predator Helios Neo 16 ne sera pas votre alliĂ©.

Prix et disponibilité

Le Predator Helios Neo 16 est d’ores et dĂ©jĂ disponible en France, au prix de dĂ©part de 1 999 euros pour la configuration Ă Ă©cran 1200p, Core i7 et RTX 4060. Notre configuration de test n’est pas disponible en France.