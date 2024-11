Acer brade à moitié prix son puissant ultrabook concurrent du MacBook Air, le TravelMate P4 sous i7 13e gen

L’Acer TravelMate P4 est un PC portable qui rentre dans la catégorie des ultrabooks. Super fin, léger, petit, avec des composants puissants, c’est le top pour travailler depuis n’importe où. Surtout que pendant le Black Friday, son prix baisse de 670 euros.

Le PC portable Acer TravelMate P4 // Source : Frandroid

Quand on parle d’ultrabook les premiers noms qui viennent en tête sont les MacBook, les Galaxy Book et même les Microsoft Surface. Pourtant, des outsiders sont aussi présents sur le marché, comme cet Acer TravelMate P4. Une machine super compacte qui cache bien son jeu et qui est disponible à prix cassé. Pour ça, remerciez le Black Friday puisque sur le site d’Acer, cet ordinateur portable qui coûte normalement 1399 euros passe à 729,05 euros.

Qu’est-ce qui plait tant chez l’Acer TravelMate P4 ?

Son écran super compact de 13,3″

Il tourne avec un processeur Intel Core i7-1355U

32 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de SSD : nickel

L’Acer TravelMate P4 coûte 1399 euros. Sauf que. Pendant le Black Friday chez Acer, il bénéficie d’une première réduction de 600 euros dans le panier, donc il passe à 799 euros. Et si vous ajoutez le code promo SINGLE5 avant de payer, il passe même à 729,05 euros.

Difficile de faire plus petite que lui

Il faut dire que l’Acer TravelMate P4 porte bien son nom. TravelMate = compagnon de voyage, il annonce donc la couleur. Effectivement, avec des dimensions de 312,6 x 221,9 x 19,9 mm pour seulement 1,5 kg. À titre de comparaison, le MacBook Air M2 13″ de 2022 fait 304,1 x 215 x 11,3 mm pour 1,24 kg. Franchement, on est pas loin en termes de compacité, c’est pas mal du tout.

Qui dit petit PC dit petit écran, et vous avez donc droit à une dalle LCD de 13,3″, soit 33,8 cm de diagonale, qui affiche de la WUXGA, soit 1920 x 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc une bonne configuration, même si l’écran est peut-être un peu petit, mais c’est la rançon de la gloire. Et de la compacité.

Il ne faut pas se fier à son aspect miniature

En le voyant, on pourrait penser que l’Acer TravelMate P4 est une petite machine d’appoint, tout juste bonne à lancer Netflix ou un navigateur Internet. Mais à 1399 euros, ça ferait mal. Loin d’être un ordinateur gadget, il est au contraire performant et embarque des composants impressionnants.

Un processeur Intel Core i7-1355U cadencé en mode Turbo à 5 GHz, avec 32 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 1 To : ça fuse. On déplore l’absence de pavé numérique, mais c’était un peu obligé pour lui faire arborer ce format vraiment compact. La frappe est agréable est silencieuse, il ne faut juste pas avoir de trop gros doigts, car les touches sont plutôt petites. Et avec une autonomie annoncée de 11h couplée à une charge rapide, vous avez de quoi l’emmener pendant une journée complète sans vous inquiéter de trouver une prise.

Si jamais vous voulez le comparer avec d’autres ultrabooks, vous pouvez consulter le guide d’achat dédié à ces ordinateurs super fins et trouver celui qui vous correspond.

