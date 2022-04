Tesla veut rendre ses sièges chauffants encore plus efficaces

Tesla vient de publier un nouveau brevet décrivant une nouvelle technologie permettant de rendre ses sièges chauffants encore plus efficaces.

Aujourd’hui, les sièges chauffants sont disponibles sur la plupart des voitures récentes — qu’ils soient livrés de série ou en option — et deviennent presque de véritables indispensables. Il faut dire qu’au-delà du confort qu’ils apportent au conducteur et au passager, notamment en hiver, ils sont également très pratiques et possèdent de vrais atouts, notamment sur les véhicules électriques, où chaque dépense énergétique compte.

Et pour cause, ce système, apparu en 1966 sur la Cadillac Fleetwood, possède un avantage non-négligeable. Moins énergivore que la climatisation ou le chauffage, l’usage de ce dernier permet alors de réduire la consommation d’électricité et donc d’améliorer l’autonomie. Il est en effet conseillé de préchauffer son véhicule lorsqu’il est en charge, puis d’utiliser seulement les sièges chauffants une fois en route.

Un système innovant

Généralement, les sièges peuvent chauffer ou ventiler le conducteur grâce à un système de résistance électrique, relativement simple à mettre en place et peu coûteux, bien que prenant de la place et étant parfois peu efficace. Des problèmes que Tesla souhaiterait résoudre, alors que la firme d’Elon Musk vient tout juste de déposer au nouveau brevet à ce sujet. Celui-ci s’inscrit dans la continuité de celui présenté en 2019.

Cette fois-ci, les sièges ne seraient plus chauffés ou refroidis de manière conventionnelle, mais grâce à un flux de liquide qui circulerait dans toute l’assise. Ce dispositif innovant comprend alors plusieurs couches de matériaux, un composant chauffant ainsi qu’une pompe à fluide. Ce dernier est envoyé dans l’intégralité du sièges, à travers les différentes couches. Il est alors possible de profiter de l’inertie pour profiter de la chaleur ou du frais, sans utiliser d’énergie.

Des coûts moins élevés

Selon Elon Musk, cette solution aurait de nombreux avantages, pour la marque comme pour les automobilistes qui l’utiliseraient. En effet, ces sièges chauffants innovants permettraient de réduire considérablement les coûts de production, alors que sa mise en place serait peu onéreuse. Par ailleurs, le bruit serait limité dans l’habitacle, de même que l’utilisation d’électricité, un point important pour un véhicule zéro-émission.

Néanmoins, il arrive que des marques publient des brevets sans jamais en faire usage. Il faudra donc faire encore preuve de patience avant de voir éventuellement arriver ce système, décrit par nos confrères d’hibridosyelectricos.com dans les Tesla Model S ou Model 3, entre autres.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.