Cette application va vous rassurer si vous comptez acheter une voiture électrique d’occasion

La société britannique Clearwatt vient de lever le voile sur une toute nouvelle application particulièrement utile. Baptisée EV Health Checker, cette dernière permet de vérifier la bonne santé de la batterie d’une voiture électrique. De quoi rassurer les conducteurs avant un achat en occasion.

Les ventes de voitures électriques neuves ont connu une petite dégringolade au cours de l’année 2024 en Europe. En cause notamment, des prix encore trop élevés, tandis que de nombreux automobilistes français ne sont globalement pas encore convaincus par cette motorisation. Mais en ce qui concerne l’occasion, c’est un peu différent.

Un outil précieux

Comme nous l’expliquions dans un précédent article, ce marché a connu une belle augmentation au cours de l’année passée dans le monde, avec des transactions en hausse de 22 % par rapport à 2023. Néanmoins, certains points dissuadent encore les automobilistes, et notamment en ce qui concerne la batterie. Ils sont nombreux à avoir peur de devoir remplacer cette dernière, une opération particulièrement coûteuse car cet élément représente environ 40 % du prix total d’un véhicule électrique. Or, des études ont prouvé qu’un remplacement est en fait très rare.

De plus, voilà qu’un nouvel outil devrait encore plus rassurer les potentiels acheteurs. Ce dernier prend la forme d’une application pour smartphone, connue sous le nom d’EV Health Checker. Développée par l’entreprise britannique Clearwatt, cette dernière est actuellement en phase de bêta-test et il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur le site de la société pour pouvoir faire partie du panel de test. Si vous souhaitez, sachez qu’elle est actuellement gratuite pour les premiers inscrits, tandis que son prix passera ensuite à 35 euros.

Mais quelle est la promesse de cette application ? En fait, c’est très simple. Celle-ci a pour but d’aider les futurs acheteurs de voitures électriques d’occasion à obtenir des informations précises sur l’état de santé de la batterie du véhicule visé. Ici, c’est la dégradation des cellules qui est vérifié, un élément primordial car c’est celui-ci qui va déterminer si un remplacement est nécessaire ou non. Selon une récente étude, une batterie se dégrade en moyenne de seulement 1,8 % par année d’utilisation.

Néanmoins, cette dégradation inquiète de nombreux automobilistes, qui devraient donc être rassurés grâce à cette nouvelle application, dont le lancement est prévu au cours des prochaines semaines. Mais comment fonctionne t-elle exactement ? En fait, le principe est particulièrement simple. EV Health Checker utilise tout simplement les données de la voiture ainsi que celles du smartphone du conducteur, pour obtenir un tableau complet de l’utilisation de cette dernière.

Rassurer les conducteurs

L’application attribuera ensuite une note à la batterie de la voiture électrique testée, en comparant son état à celui d’une auto neuve. Ce n’est pas tout, car elle proposera également une estimation de l’autonomie du véhicule dans plusieurs configurations de conduite, afin d’aider l’acheteur à mieux se projeter et anticiper. Par ailleurs, EV Health Checker affiche aussi une estimation de la dégradation future des cellules au cours des prochaines années, en se basant sur les données extraites de la voiture et donc sur les habitudes de l’ancien propriétaire.

Pour mémoire, de nombreux facteurs ont un impact sur l’usure des batteries. Parmi elles, la recharge, et notamment celle réalisée sur des bornes très puissantes. Il est vivement conseillé de remplir l’accumulateur entre 20 et 80 % pour réduire les risques de dégradation prématurée. Cependant, une récente étude prouvait que la conduite en conditions réelle serait en fait bénéfique pour la durée de vie des batteries, alors que celle-ci avait été sous-estimée lors des tests en laboratoire.

Cependant, le directeur général de Clearwatt rappelle que les automobilistes ne sont pas forcément responsables de la dégradation de la batterie de leur auto. Relayé par le média anglais Autocar, ce dernier explique que « par exemple, un représentant commercial est susceptible de recharger rapidement sa voiture aussi souvent qu’il le souhaite et même de contourner la limite de charge automatique de 80 %, le tout sans engager sa responsabilité ». Même s’il est vrai que cette pratique va accélérer le vieillissement de l’accumulateur.

Des applications existent déjà

Précisons toutefois que des applications existent déjà sur le marché, mais avec des données moins facilement accessibles. Il faut acheter un lecteur OBD à brancher sur le port de sa voiture et lancer une application de lecture en Bluetooth. Celle-ci va alors lire l’état actuel de la batterie, en pourcentage.