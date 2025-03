Android 16 va enfin se préoccuper de l’état de santé de votre batterie, et ça change tout

La prochaine version d’Android devrait emprunter une fonctionnalité bienvenue à iOS : l’information sur l’état de santé de la batterie. Un petit changement aux grandes conséquences.

Crédit : iFixit – CC BY-NC-SA 3.0

Cela fait quelque temps maintenant que Google ne réinvente plus la roue à chaque version d’Android. Néanmoins, cela n’empêche pas l’entreprise d’ajouter des fonctionnalités discrètes, mais bien senties à son OS mobile. La dernière en date, visible sur la récente bêta d’Android 16, fait partie de celles-là.

Via un emprunt assumé à son concurrent iOS, Android va nativement vous renseigner sur l’état de la santé de la batterie de votre téléphone, note Android Authority.

Mieux informé, mieux préparé

Exactement comme chez Apple, la prochaine version d’Android devrait indiquer, via un pourcentage facile à comprendre, le taux d’usure de la batterie. À 100 %, vous n’avez rien à craindre, votre batterie est comme neuve. À 80 %, vous avez déjà perdu 1/5 de la capacité du composant et donc de l’autonomie de votre smartphone.

Niché au sein des paramètres de la batterie sur Android 16 bêta 3, le menu de « Santé de la batterie » permet donc de savoir d’un coup d’œil s’il est temps de changer ou pas la batterie de votre téléphone. Les batteries au lithium s’usant irrémédiablement avec le temps et au fil des charges, avoir un aperçu du taux d’usure générale est intéressant.

Cerise sur le gâteau, cette nouvelle page des paramètres propose aussi des conseils pertinents pour allonger au maximum la durée de vie de votre batterie. Un raccourci vers la fonctionnalité de recharge adaptative sera aussi présent. En attendant, vous pouvez déjà activer la limite de charge à 80 % qui fait du bien à la batterie.

Une fonctionnalité écoresponsable ?

En réalité, plusieurs constructeurs comme Samsung et Xiaomi avaient déjà déployé des fonctions similaires sur leurs versions maison d’Android. Mais voir l’outil arriver nativement sur l’OS est une très bonne nouvelle, car cela signifie que tous les téléphones éligibles à Android 16 en profiteront probablement (rien n’est jamais certain avec Google, particulièrement quand on parle de version bêta du système).

Quoi qu’il en soit, avoir plus d’informations sur l’état de santé des batteries de téléphone est toujours une bonne chose. Cela peut en effet encourager les utilisateurs et utilisatrices à faire changer le composant plutôt que de changer carrément de téléphones. Les défaillances de batterie font en effet partie des raisons les plus fréquemment citées pour justifier un renouvellement.

Quand on sait que près de 80 % de l’empreinte carbone d’un téléphone est dû à sa fabrication, rallonger sa durée de vie est un cadeau précieux que l’on fait à la planète. Et au portefeuille aussi.