Le prix des voitures électriques reste encore un souci pour de nombreux automobilistes. Ces derniers trouvent que cette motorisation est encore trop chère, malgré les baisses de prix au fil des années. De plus, il faut tout de même garder en tête que rouler en VE revient au final moins cher qu’en thermique. Mais cela ne suffit pas toujours.

Pourtant, les constructeurs continuent de tirer les tarifs vers les bas, tandis que l’écart entre les deux motorisations a tendance à se réduire. En parallèle, certaines marques proposent parfois des remises généreuses sur certaines de leurs autos. C’est par exemple le cas de Tesla, plutôt coutumier du fait, même si la firme avait annoncé la fin de la guerre des prix sur sa Model Y. Mais alors que sa situation est encore très difficile, voilà qu’elle semble prête à changer de plan. La marque vient ainsi de mettre en place une nouvelle offre promotionnelle.

Cette dernière n’est pas valable sur le SUV mais elle concerne cette fois-ci la Model 3. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est particulièrement alléchante. En effet, le site de la marque annonce une remise généreuse de 3 100 euros pour l’achat d’un exemplaire de la berline électrique. Bonne nouvelle, ce « bonus Tesla » est valable sur l’intégralité de la gamme, et donc toutes les versions. Résultat, la déclinaison d’entrée de gamme est désormais accessible à partir de 36 890 euros, contre 39 990 euros jusqu’à présent.

Si vous préférez opter pour la variante Performance dotée d’une transmission intégrale, le prix passe à « seulement » 54 390 euros contre 57 490 euros. Une bonne affaire, mais il va cependant falloir se décider assez rapidement. En effet, le site du constructeur américain précise que cette remise est uniquement valable pour une commande réalisée entre le 7 juillet et le 27 septembre 2025. Sous réserve cependant que la voiture soit livrée d’ici au 30 septembre inclus.

Néanmoins, la marque précise que « si la date de livraison est reportée en raison de circonstances imputables à Tesla, le client peut toutefois bénéficier de l’offre en prenant livraison à la première date disponible ». Il est également important de noter que cette remise n’est valable que pour l’achat d’une voiture neuve. Les exemplaires vendus en occasion, ce que soit sur le site de la marque ou en concessions sont exclus de l’offre promotionnelle.

Cette remise est la bienvenue pour les clients qui envisagent de jeter leur dévolu sur la voiture. Car il faut savoir que cette dernière n’a pas le droit au bonus écologique, en raison de son lieu de production. Contrairement à la Model Y restylée qui est éligible à ce coup de pouce. Mais alors, cette offre promotionnelle pourrait-elle être suffisante pour permettre à la marque américaine de repartir de l’avant ? Car pour le moment, ses ventes sont au plus bas, et cela est parti pour durer.

En mois de mai, Tesla ne figurait même pas dans le top 10 des ventes en France, et ce pour la 2ᵉ fois consécutive. Depuis le début de l’année, seule la Model Y était présent dans le classement, à la 4ᵉ place. En revanche, aucune trace de la Model 3, qui s’est fortement laissée dépasser au cours des derniers mois. Cette nouvelle remise devrait donc permettre à cette dernière de grappiller à nouveau quelques parts de marché. Et ainsi remettre la marque sur les rails ? Pas si sûr…

Pour mémoire, la gamme démarre avec la version Propulsion, qui affiche une autonomie maximale de 554 kilomètres selon le cycle WLTP avec ses jantes de 18 pouces. Elle est livrée de série avec une peinture blanche et inclut un grand écran tactile de 15,4 pouces à l’intérieur. La variante Performance coiffant le catalogue se distingue quant à elle par ses performances élevées, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 3,1 secondes. En revanche, son autonomie chute à 528 kilomètres, ce qui reste cependant très raisonnable tout de même.

