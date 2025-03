Alors que les ventes des voitures électriques sont en chute libre chez Tesla, le constructeur veut changer la donne. C’est ainsi que la firme propose de belles remises sur ses Model Y en stock. Et surtout, il offre jusqu’à deux ans de recharge gratuite sur les Superchargeurs.

On le sait, la situation n’est pas vraiment à la fête chez Tesla. Alors que ses ventes ont chuté l’an dernier et que BYD est désormais à ses talons, les choses ne s’arrangent pas en 2025. Les immatriculations continuent leur baisse inexorable, tandis que le constructeur fait face à une vague de protestation. Et cela à cause des prises de position polémiques de son PDG, Elon Musk.

Une offre intéressante

Ce n’est cependant pas la seule raison à cette situation. On peut notamment citer le manque d’actualité produit, hormis le lancement de la Model Y restylée, qui avait été dévoilée au mois de janvier 2025. Et même en occasion, la crise se ressent puisque les prix sont en forte baisse. Cependant, et contrairement à ce qui avait été annoncé, les propriétaires ne se ruent pas sur Le Bon Coin pour se débarrasser de leur exemplaire. En revanche, le constructeur semble avoir du mal à écouler ses véhicules en stock.

C’est pour cela qu’il vient de mettre en place une toute nouvelle opération promotionnelle. Le but ? Vider ses stocks afin de préparer le lancement de la Model Y restylée. Et c’est donc le moment de faire des affaires ! Pour tout achat d’un exemplaire, Tesla vous offre la recharge. Tous les acheteurs pourront bénéficier d’un an offert pour utiliser les Superchargeurs de la marque. Et ce sur toutes les versions, hors Performance. Cette dernière bénéficie carrément de deux ans offerts. Un argument de poids, car les prix ont fortement augmenté au fil des années.

Et ce n’est pas tout, car le prix des Tesla Model Y en stock est aussi en baisse. Comptez parfois plus de 3 000 euros de remise sur la version Propulsion d’entrée de gamme, avec un exemplaire qui passe de 44 990 à 41 850 euros. Sachant qu’on peut, en plus ajouter le bonus écologique.

Pour mémoire, la voiture est livrée de série avec la conduite semi-autonome Autopilot et elle affiche une autonomie maximale de 455 kilomètres WLTP dans cette version. Celle-ci atteint une vitesse de pointe de 217 km/h et réalise le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.

Il y a aussi de bonnes affaires à réaliser si vous voulez plutôt opter pour la version Grande Autonomie dotée d’une propulsion intégrale. Certains exemplaires profitent d’une réduction allant jusqu’à 5 460 euros, ce qui n’est pas négligeable.

Pour mémoire, cette déclinaison peut parcourir jusqu’à 533 kilomètres selon le cycle WLTP. Elle réalise le 0 à 100 km/h en 5 secondes. Et là encore, la Supercharge est offerte pendant un an à partir de l’achat du véhicule.

Des remises encore plus généreuses

À vrai dire, ce n’est pas la première fois que le constructeur propose ce genre d’offre promotionnelle, puisqu’il l’avait déjà fait en novembre 2024. Mais il veut aller encore plus loin. C’est ainsi que vous pourrez profiter de deux ans de Supercharge offerte, à une condition. Il faudra dans ce cas opter pour une Tesla Model Y Performance, la seule à pouvoir bénéficier de cette offre. De quoi donner envie aux futurs clients de sauter le pas, car pour l’heure, la version restylée n’est pas encore proposée dans cette version coiffant la gamme.

Celle-ci affiche une autonomie maximale de 514 kilomètres, et surtout, elle ne demande que 3,7 secondes pour réaliser le 0 à 100 km/h. La vitesse de pointe est affichée à 250 km/h. Mais la charge gratuite n’arrive pas seule. En effet, vous pourrez également profiter d’une remise particulièrement séduisante. Celle-ci peut atteindre les 10 000 euros sur certains exemplaires quasi-neufs, ayant servi de véhicules de démonstration dans les concessions. Pour des modèles neufs, la réduction atteint tout de même les 6 000 euros.

Tesla Model Y Performance, coloris Quicksilver // Source : Tesla

Vous pourrez repartir au volant d’une Tesla Model Y Performance pour seulement 50 320 euros, contre 60 590 euros normalement. Une très bonne affaire, mais ne perdez pas de temps. Car cette offre promotionnelle est uniquement valable pour une livraison avant le 31 mars prochain. Le constructeur précise sur son site que « si la date de livraison est reportée en raison de circonstances imputables à Tesla, vous pouvez toutefois toujours bénéficier de l’offre en prenant livraison à la première date disponible communiquée par Tesla ».