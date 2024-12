Hertz a trouvé un nouveau moyen de se débarrasser de ses Tesla Model 3

Aux États-Unis, la société de location Hertz continue de vouloir se débarrasser de ses voitures électriques. L’entreprise propose désormais à ses clients de racheter ses Tesla Model 3 et Polestar 2 après les avoir louées, à des prix particulièrement bas.

Source : Hertz

Les voitures électriques continuent de prendre de plus en plus de place sur le marché. Il faut dire qu’en plus des incitations financières mises en place dans certains pays, cette motorisation possède également de solides arguments, notamment en ce qui concerne la pollution. Sans parler du confort et des coûts d’entretien.

Une nouvelle stratégie

En effet, et malgré la hausse du prix de l’électricité, rouler en voiture électrique reste également plus intéressant. Cependant, tout n’est pas rose non plus, bien au contraire. Et si une récente étude prouvait que la grande majorité des possesseurs de voitures électriques ne voulaient pas retourner au thermique, il existe tout de même quelques nuances. Et pour cela, il faut aller voir du côté de chez Hertz. La société de location avait acheté de nombreuses autos de ce type, notamment en 2022.

Outre des Tesla, la firme avait aussi passé commande pour pas moins de 65 000 Polestar 2. Mais dès le début de l’année 2023, elle avait finalement commencé à revendre massivement ces autos électriques, en les bradant littéralement. Et cela continue encore en cette fin 2024, mais il reste toujours de nombreux véhicules dans la flotte de l’entreprise, dont elle cherche à se débarrasser. Pour cela, elle vient de trouver une nouvelle idée, comme l’explique le site américain Carscoops.

Désormais, les clients ayant loué une Tesla Model 3 pour une courte durée se voient proposer la possibilité d’acheter la voiture à la fin de leur contrat. Presque comme pour une LOA, mais sur un très court terme. Cette information nous vient d’un internaute qui a partagé sur Reddit un e-mail reçu de la part de Hertz, lui proposant de racheter le véhicule pour seulement 17 913 dollars. Ce qui correspond à environ 17 228 euros selon le taux de change actuel.

Forcément, on se dit qu’il y a un loup. Et pourtant, le conducteur rapporte que la voiture n’affichait que 30 000 miles au compteur, soit environ 48 000 kilomètres. Ce qui n’est quasiment rien, surtout quand on connaît la longévité des batteries des véhicules de la marque américaine. Autant dire que cela semble être une vraie affaire. Néanmoins, Carscoops indique que d’autres offres ont également été reçues pour des autos affichant plus de 200 000 kilomètres au compteur, là encore pour moins de 20 000 dollars.

S’en débarrasser au plus vite

Mais pourquoi Hertz veut-il à ce point tout faire pour se débarrasser de ses voitures électriques ? Une stratégie qui peut sembler étonnante, alors que le loueur américain misait fortement sur cette motorisation. En fait, il s’avère que plusieurs aspects posent quelques soucis, et ont incité l’entreprise à prendre cette décision. Tout d’abord, la forte dépréciation de ces autos à la revente, ce qui explique pourquoi la firme a décidé de s’en séparer prématurément. Le but ? Éviter d’attendre pour perdre trop d’argent.

En général, les sociétés de location récupèrent de belles sommes en revendant leurs voitures, qui sont souvent quasiment neuves. Or, ce n’est pas le cas avec l’électrique. Et ce n’est pas tout, car les coûts d’entretien seraient aussi trop élevés. Ce qui peut sembler étonnant, car c’est généralement l’inverse. En effet, on sait que réparer un véhicule électrique est souvent moins cher, ou à peine 2 % plus cher. Sauf chez Tesla. Il faut alors compter en moyenne 5 552 dollars, contre 4 474 pour n’importe quelle autre marque.

Source : Hertz

Or, les accidents sont courants avec les voitures de location, et Hertz veut éviter de perdre plus d’argent qu’il n’en gagne à cause de ça. D’autant plus qu’un autre point reste problématique. En cas de collision, une auto électrique a plus de risques d’être envoyée à la casse, car il est impossible de vérifier l’état de la batterie sur certains modèles. C’est d’ailleurs le cas chez Tesla, puisque les cellules sont collées directement sur le châssis. Et forcément, un véhicule irréparable est également un vrai manque à gagner pour l’entreprise, sans parler du coût pour en racheter un.